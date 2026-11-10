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Košarkaši Partizana u sredu od 20.30 časova u Beogradskoj areni dočekuju Baskoniju, a trener Đoan Penjaroja mogao bi da računa na nekoliko veoma važnih igrača.

Crno-beli su od početka sezone suočeni sa brojnim kadrovskim problemima, a jedan od igrača koji je najduže van terena jeste Derik Vilis. Krilni centar povredio se već na startu utakmice protiv Milana i od tada nije nastupao za Partizan. Iako se njegovo zdravstveno stanje popravlja, prema saznanjima Meridian sporta, neće biti spreman za duel sa španskim predstavnikom.

Ipak, ima i razloga za zadovoljstvo u Humskoj. Tonje Džekiri i Luka Vildoza oporavili su se i biće na raspolaganju Penjaroji za predstojeći evroligaški izazov.

Povratak Džekirija posebno je značajan jer Kevarijus Hejs neće moći da pomogne ekipi. Amerikanac ima problema sa ramenom i trenutno je na oporavku.

Dobre vesti stižu i kada je u pitanju Karlik Džons. Najbolji igrač Partizana osećao je probleme sa mišićem uoči duela sa Studentskim centrom, zbog čega je propustio taj susret, ali je, kako saznaje Meridian sport, spreman za Baskoniju.

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Printskrin, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Tako bi Partizan u važan meč mogao da uđe znatno jači nego u prethodnom periodu...