Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan ući će u nastavak sezone jači za centra Krisa Silvu.

Silva je dogovorio sve uslove saradnje sa crno-belima, te će uskoro biti ozvaničen njegov prelazak iz Fenerbahčea

Partizan se povodom ovog transfera oglasio na društvenim mrežama i potvrdio dolazak Gabonca.

"Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gde će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne lekarske preglede.Ukoliko pregledi budu uspešni, Silva će postati novi košarkaš Partizana", stoji u saopštenju crno-belih.

Ne propustiteEvroligaPARTIZAN NA KORAK OD DOVOĐENJA CENTRA: Oči crno-belih uprte ka Istanbulu! On je prvi pik
Kris Silva
EvroligaJASIKEVIČIJUS POSLE TRIJUMFA NAD PARTIZANOM: Ako igrate dobru odbranu, ne morate da lupate blokade...
Šarunas Jasikevičijus
EvroligaPARTIZAN DOŽIVEO TREĆI VEZANI PORAZ U EVROLIGI: Crno-beli se raspali u drugom poluvremenu protiv Fenerbahčea! Sledi večiti derbi
FENERBAHCE-PARTIZAN_50.JPG
EvroligaAMERIKANAC POZVAO NAVIJAČE PRED PARTIZAN: Potrebna nam je vaša podrška...
Trent Forest Baskonija

02:58
Paunović: Hoću da grizemo i ujedamo fudbalski, želim da budemo dostojanstveni na terenu Izvor: Tačno/Video