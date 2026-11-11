Partizan će tako iz drugog pokušaja dovesti 30-godišnjeg Gabonca, koji je od početka sezone nosio dres Fenerbahčea
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Silva je dogovorio sve uslove saradnje sa crno-belima, te će uskoro biti ozvaničen njegov prelazak iz Fenerbahčea
Partizan se povodom ovog transfera oglasio na društvenim mrežama i potvrdio dolazak Gabonca.
"Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gde će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne lekarske preglede.Ukoliko pregledi budu uspešni, Silva će postati novi košarkaš Partizana", stoji u saopštenju crno-belih.
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