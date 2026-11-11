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Košarkaš Crvene zvezde David Kramer govorio je o svojim očekivanjima pred ovaj meč.

1/5 Vidi galeriju David Kramer u dresu Crvene zvezde Foto: Vatroslav Hladny ©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©

"Mislim, znamo da je Real dobra ekipa. Biće utakmica visokog intenziteta, moramo da zaustavimo njihove glavne igrača i trebamo biti koncentrisani od prvog do 40 minuta".

Pobedili ste na poslednjih sedam od osam utakmica, da li imaš utisak da su se očekivanja povećala?

"Mi ne mislimo o tome, samo o nama. Fokusiramo se na naše utakmice, trudimo se da razmišljamo samo o nama, o našem poslu. Razmišljamo samo o narendoj utakmici, da li se radi o Evroligi ili ABA ligi".

Koliko misliš da ste blizu igre koju želite da forsirate?

"Rekao bih, da smo blizu, ali ima mesta da napredak. Napredujemo, ali tek je novembar. Još imamo dosta vremena, gledamo sebe da rastemo".

Gde vidiš najviše mesta za napredak?

"Vidim mesta za napredak, možemo da napredujemo u odbrani i napadu, možemo i u na skokovima. To je proces, tu smo, uživamo".

Da li si nešto govorio trenerima o igračima Real Madrida?

"To je Real Madrid, moramo da igramo od prvog sekunda. Oni imaju neke probleme sa povredama, ali su najopasniji kada su priterani uz zid, ali mi moramo da budemo svesni toga na utakmici".