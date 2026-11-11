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1/5 Vidi galeriju Kristijan Koloko u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, oni bi mogli da nastupe bez Kristijana Koloka, koji je oduševio otkako je stigao u crveno-belu ekipu.

Kristijan Koloko je stigao nakon loših partija Džonatana Motlija, a jako brzo je oduševio sve u crveno-belom taboru. On je imao važnu ulogu i protiv Olimpijakosa, a sada bi moglo da se desi da i ne nastupi protiv Real Madrida.

Kristijan Koloko ima problema sa pasošem, odnosno, sa viziranjem za Španiju, piše "MozzartSport"

Zvezda je već pisala Evroligi i nada se da će uspeti kamerunski centar da se pridruži ekipi dan kasnije i stigne na utakmicu sa Real Madridom.

Crveno-beli već neko vreme pokušavaju da urade sve što je u njihovoj moći, ali ih je dodatno zakočila i neradna sreda u ambasadi.