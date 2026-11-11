Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu Baskoniju 80:66 (23:18, 19:20, 23:22, 15:6), u utakmici 11. kola Evrolige.
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Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Tonje Džekiri sa 17 poena, uz šest skokova. Karlik Džons je dodao 16 poena, šest asistencija i četiri skoka, dok je Nikola Tanasković postigao 14 poena.
Partizan zauzima 11. mesto na tabeli sa šest pobeda i pet poraza, dok Baskonija, koja je večeras pretrpela svoj osmi uzastopni poraz u Evroligi, zauzima poslednje, 20. mesto sa skorom 1/10.
Foto galerija iz Arene Foto: Marko Djokovic
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Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Valensiju, dok će Baskonija u Vitoriji biti domaćin protiv Hapoela iz Tel Aviva.
Evo kako sada izgleda tabela Evrolige:
Foto: Screenshot
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