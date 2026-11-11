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Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Tonje Džekiri sa 17 poena, uz šest skokova. Karlik Džons je dodao 16 poena, šest asistencija i četiri skoka, dok je Nikola Tanasković postigao 14 poena.

U ekipi Baskonije najefikasniji je bio Kris Duarte sa 15 poena (4/7 šut za tri poena), dok je nekadašnji košarkaš Partizana Rodions Kurucs dodao 10 poena.

Foto galerija iz Arene Foto: Marko Djokovic

Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:

Partizan zauzima 11. mesto na tabeli sa šest pobeda i pet poraza, dok Baskonija, koja je večeras pretrpela svoj osmi uzastopni poraz u Evroligi, zauzima poslednje, 20. mesto sa skorom 1/10.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Valensiju, dok će Baskonija u Vitoriji biti domaćin protiv Hapoela iz Tel Aviva.

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Brendon Dejvis pred KK Partizan - Baskonija, isti izvor Izvor: Mondo/Tijana Jevtić