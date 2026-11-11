Košarkaši Partizana pobedili su Baskoniju rezultatom 80:66 u utakmici 11. kola Evrolige.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Marko Djokovic

Partizan je zabeležio i šestu evroligašku pobedu, a Baskonija zabeležila čak deseti poraz.

Naredne nedelje na programu duplo kolo Evrolige a crno-beli će oba meča igrati kod kuće. Najpre protiv Valensije, a onda i protiv Bešiktaša.

Partizan je odlično ušao u meč i brzo poveo sa 10:4. Međutim gosti nisu dozvolili crno-belima da se odlepe i držali su rezultatski priključak. Na kraju prve deonice bilo je 23:18 za Partizan.

U drugoj deonici bolja igra Baskonije, razigrao se Duarte a Partizan mučio u napadu. Gosti su upravo trojkom Duartea u 18. minutu prvi put došli u vođstvo. Ipak nakon tajm-auta Penjaroje, crno-beli su zaigrali bolje i na odmor otišli sa +4, 42:38.

Partizan je sjajno ušao u nastavak meča i na krilima raspoloženih Tanaskovića i Karlika Džonsa prvi put stekao dvocifrenu prednost 52:42. Međutim crno-beli su tu stali i gosti su se ponovo vratili u meč istopivši prednost Partizana. Onda se ponovo pojavio Karlik Džons koji sjajnim potezima ponovo vodi crno-bele na +5, 65:60.

U poslednjoj deonici Partizan je konačno uspeo da slomi žilave goste iz Vitorije. Crno-beli su serijom 9:0,prelomili utakmicu u 36. minutu i otišli na +11, 74:63. Najzaslužniji za ovu seriju bili su Tonje Džekiri i Pajola sa dve vezane trojke.

Na kraju relativno ubedljiva pobeda Partizana koji je u samom finišu razgalio svoje navijače.

Džekiri je upisao 17 poena, pratili su ga Džons sa 16 i Tanasković sa 14 pogodaka.