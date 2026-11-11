PARTIZAN SLOMIO ŽILAVU BASKONIJU: Crno-beli u finišu srušili fenjeraša za šesti trijumf u Evroligi!
Košarkaši Partizana pobedili su Baskoniju rezultatom 80:66 u utakmici 11. kola Evrolige.
Partizan je zabeležio i šestu evroligašku pobedu, a Baskonija zabeležila čak deseti poraz.
Naredne nedelje na programu duplo kolo Evrolige a crno-beli će oba meča igrati kod kuće. Najpre protiv Valensije, a onda i protiv Bešiktaša.
Partizan je odlično ušao u meč i brzo poveo sa 10:4. Međutim gosti nisu dozvolili crno-belima da se odlepe i držali su rezultatski priključak. Na kraju prve deonice bilo je 23:18 za Partizan.
U drugoj deonici bolja igra Baskonije, razigrao se Duarte a Partizan mučio u napadu. Gosti su upravo trojkom Duartea u 18. minutu prvi put došli u vođstvo. Ipak nakon tajm-auta Penjaroje, crno-beli su zaigrali bolje i na odmor otišli sa +4, 42:38.
Partizan je sjajno ušao u nastavak meča i na krilima raspoloženih Tanaskovića i Karlika Džonsa prvi put stekao dvocifrenu prednost 52:42. Međutim crno-beli su tu stali i gosti su se ponovo vratili u meč istopivši prednost Partizana. Onda se ponovo pojavio Karlik Džons koji sjajnim potezima ponovo vodi crno-bele na +5, 65:60.
U poslednjoj deonici Partizan je konačno uspeo da slomi žilave goste iz Vitorije. Crno-beli su serijom 9:0,prelomili utakmicu u 36. minutu i otišli na +11, 74:63. Najzaslužniji za ovu seriju bili su Tonje Džekiri i Pajola sa dve vezane trojke.
Na kraju relativno ubedljiva pobeda Partizana koji je u samom finišu razgalio svoje navijače.
Džekiri je upisao 17 poena, pratili su ga Džons sa 16 i Tanasković sa 14 pogodaka.
Kod gostiju Duarte je upisao 15, a Kuruc 10 pogodaka.
36. minut - 74:63
Nakon dva prazna minuta, Džekiri prekida seriju promašaja na obe strane.
Pajola postiže možda i ključnu trojku na meču.
33. minut - 69:63
Džekiri vezuje četiri poena , crno-beli ponovo imaju solidnu prednost za ovakav meč.
Treća četvrtina - 65:60
Sjajni Karlik Džons i maestralna asitencija za Tanaskovića.
Onda Džons pogađa sa distance za kraj treće četvrtine.
28. minut - 59:55
Spanjolo poentira sa distance, svega +3 za Partizan.
Džons fauliran siguran sa linije penala.
24. minut - 52:42
Partizan prvi put ima dvocifrenu prednost, razigrao se Tanasković koji je upisao deset poena, prati ga Karlik Džons.
Perasović traži tajm-aut
22. minut - 46:42
Sjajni Karlik Džons efektno poentira.
Uzvraća Simons pod faulom, promašuje dodatno slobodno bacanje.
Prvo poluvreme - 42:38
Sjajna asistencija Vildoze za Marinkovića.
Perasović reaguje, traži tajm-aut.
Karlik Džons sjajnim potezom stavlja tačku na prvo poluvreme.
18. minut - 31:34
Duarte pogađa trojku za prvo mesto Baskonije.
Džekiri postiže svoj deveti poen.
13. minut - 27:25
Duarte trojkom donosi izjednačenje gostima.
Vildoza nakon prodora vraća prednost crno-belima.
3. minut - 10:4
Sjajno se snašao Karlik Džons.
Uzvraća Friš iz reketa.
Džekiri se vratio na teren i pogodio iz naskoka uz faul
Tabela Evrolige
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