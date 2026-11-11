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Od najnovijeg
22:28

39. minut - 80:66

Tanasković, efektno zakucava, njegov 14 poen.

22:25

38. minut - 78:65

Pajola novom trojkom stavlja tačku na ovaj meč.

22:15

36. minut - 74:63

Nakon dva prazna minuta, Džekiri prekida seriju promašaja na obe strane.

Pajola postiže možda i ključnu trojku na meču.

22:12

33. minut - 69:63

Džekiri vezuje četiri poena , crno-beli ponovo imaju solidnu prednost za ovakav meč.

22:10

31. minut - 65:63

Duarte trojkom, vraća potpunu neizvesnost.

22:04

Treća četvrtina - 65:60

Sjajni Karlik Džons i maestralna asitencija za Tanaskovića.

Onda Džons pogađa sa distance za kraj treće četvrtine.

22:03

29. minut - 61:57

Džons sa jedne, Friš sa druge strane.

22:00

28. minut - 59:55

Spanjolo poentira sa distance, svega +3 za Partizan.

Džons fauliran siguran sa linije penala.

21:59

27. minut - 57:52

Pajola postiže jako važnu trojku, ali gosti brzo uzvračaju.

21:58

25. minut - 52:47

Baskonija je mini serijom ekspresno prepolovila prednost.

21:56

24. minut - 52:42

Partizan prvi put ima dvocifrenu prednost, razigrao se Tanasković koji je upisao deset poena,  prati ga Karlik Džons.

Perasović traži tajm-aut

21:47

22. minut - 46:42

Sjajni Karlik Džons efektno poentira.

Uzvraća Simons pod faulom, promašuje dodatno slobodno bacanje.

21:46

21. minut - 44:38

Tanasković postiže prve u nastavku.

21:25

Prvo poluvreme - 42:38

Sjajna asistencija Vildoze za Marinkovića.

Perasović reaguje, traži tajm-aut.

Karlik Džons sjajnim potezom stavlja tačku na prvo poluvreme.

21:24

19. minut - 38:38

Lakić trojkom donosi izjednačenje Partizanu, za ludnicu u Areni.

21:22

18. minut - 31:34

Duarte pogađa trojku za prvo mesto Baskonije.

Džekiri postiže svoj deveti poen.

21:20

17. minut - 31:31

Partizan se muči u napadu, Penjaroja traži tajm-aut.

21:18

16. minut - 31:29

Džekiri se ponovo sjajno snašao i poentirao uz malo sreće.

21:17

15. minut - 29:29

Lepa akcija Baskonije i poeni Simonsa od tablu nakon naskoka.

21:13

15. minut - 29:27

Duarte najbolji kod gostiju, njegov deveti poen.

21:13

14. minut - 29:25

Džekire pogađa važne poene sa poludistance.

21:10

13. minut - 27:25

Duarte trojkom donosi izjednačenje gostima.

Vildoza nakon prodora vraća prednost crno-belima.

21:08

12. minut - 25:22

Baskonija je bolje ušla u drugu deonicu, crno-beli promašuju.

21:06

Foto galerija iz Arene

Foto galerija iz Arene Foto: Marko Djokovic

21:02

Prva četvrtina - 23:18

Partizan ima prednost nakon prve deonice.

21:01

9. minut  - 23:18

Tanasković i Frenks iz kontre vraćaju +5 Partizanu

21:00

8. minut - 19:18

Kuruc se lepo snašao u reketu,

20:59

7, minut - 19:16

Itan Tompson sa penala prekida nalet Baskonije

20:55

6. minut  - 17:11

Karlik Džons postiže drugu trojku za Partizan na ovom meču.

20:54

5. minut - 14:8

Mini serija Partizana i poeni Tompsona.

20:51

4. minut - 10:8

Kodi Simons pogađa za tri, a Penjaroja zbog protesta dobija tehničku grešku.

20:48

3. minut - 10:4

Sjajno se snašao Karlik Džons.

Uzvraća Friš iz reketa.

Džekiri se vratio na teren i pogodio iz naskoka uz faul

20:45

1. minut - 5:0

Frenks trojkom otvara meč.

Potom Vanja Marinković poentira nakon prodora.

17:19

Tabela Evrolige



Standings provided by Sofascore

17:16

Penjaroja pred Baskoniju

Ne propustiteEvroligaPENJAROJA NAJAVIO UTAKMICU PROTIV BASKONIJE! Trener Partizana zna od koga preti najveća opasnost!
Đoan Penjaroja