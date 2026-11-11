TRENER REALA SIPA HVALOSPEVE: Zvezda je jedan od najboljih timova u Evropi...
Pedro Martines trener Real Madrida izjavio je da je Crvena zvezda trenutno jedan od najboljih timova u Evroligi i dodao da veruje da njegova ekipa može da dođe do pobede.
"U napadu imaju igrače koji kreiraju igru, poput Džonsa i Kartera - oni su zaista odlični i poseduju veliki poenterski potencijal. Reč je o veoma fizički snažnoj ekipi; doveli su Koloka, atletski nadarenog centra koji dobro obavlja mnoge zadatke", rekao je Martines i dodao:
"Trenutno su jedan od najboljih timova u Evroligi - pobedili su na osam od poslednjih devet utakmica - tako da nas očekuje veoma težak okršaj. Pristupamo mu u dobrom raspoloženju, verujemo da na domaćem terenu možemo da pobedimo bilo koga, i to je mentalitet koji trenutno imamo".
Zvezda je drugoplasirana na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i tri poraza, dok je Real na osmom mestu sa učinkom 6-4.