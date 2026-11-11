Slušaj vest

Pedro Martines trener Real Madrida izjavio je da je Crvena zvezda trenutno jedan od najboljih timova u Evroligi i dodao da veruje da njegova ekipa može da dođe do pobede.

Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"U napadu imaju igrače koji kreiraju igru, poput Džonsa i Kartera - oni su zaista odlični i poseduju veliki poenterski potencijal. Reč je o veoma fizički snažnoj ekipi; doveli su Koloka, atletski nadarenog centra koji dobro obavlja mnoge zadatke", rekao je Martines i dodao:

"Trenutno su jedan od najboljih timova u Evroligi - pobedili su na osam od poslednjih devet utakmica - tako da nas očekuje veoma težak okršaj. Pristupamo mu u dobrom raspoloženju, verujemo da na domaćem terenu možemo da pobedimo bilo koga, i to je mentalitet koji trenutno imamo".

Zvezda je drugoplasirana na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i tri poraza, dok je Real na osmom mestu sa učinkom 6-4.

Ne propustiteEvroligaKRAMER PRED GOSTOVANJE ZVEZDE U MADRIDU: To je Real, moramo da igramo od prvog sekunda...
David Kramer u dresu Crvene zvezde
EvroligaNAVARO PRED PUT U MADRID: Očekuje nas veoma zahtevna utakmica, sve je moguće kada igrate protiv Reala
Ibon Navaro
EvroligaEVROLIGA ŠOKIRALA ZVEZDU I PARTIZAN: Morate DUPLO VIŠE da platite! Novi šamar večitim rivalima
Večiti derbi, KK Partizan, KK Crvena zvezda, Evroliga
Evroliga"ON JE JEDAN OD NAJSLABIJE PLAĆENIH IGRAČA CRVENE ZVEZDE" Čima Moneke javno otkrio tajnu tima sa Malog Kalemegdana: Da li ste očekivali da priča o NJEMU?!
Semi Odželej Čima Moneke

00:38
Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot