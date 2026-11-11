"Teška utakmica za nas, Baskonija je igrala odlično. Imali smo dosta problema prethodnih dana sa povredama, danas i Itan. Tim je shvatio da moramo da zategnemo odbranu. Kontrolisali smo tok utakmice, na kraju je odbrana pomogla da dobijemo. Ovo (utakmica) je rat, moramo da imamo dobar mentalitet pred svaku utakmicu. Sve ekipe u Evrolige su dobre. Baskonija će mnogima napraviti probleme", obajsnio je Penjaroja