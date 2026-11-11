Partizan srušio Baskoniju
EVROLIGA
PRVE REČI ĐOANA PENJAROJE: Trener Partizana objasnio šta je prelomilo utakmicu...
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Foto galerija iz Arene Foto: Marko Djokovic
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Partizan je zabeležio i šestu evroligašku pobedu, a Baskonija zabeležila čak deseti poraz.
Naredne nedelje na programu duplo kolo Evrolige a crno-beli će oba meča igrati kod kuže. Najpre protiv Valensije, a onda i protiv Bešiktaša.
Svoje prve impresije posle meča izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.
"Teška utakmica za nas, Baskonija je igrala odlično. Imali smo dosta problema prethodnih dana sa povredama, danas i Itan. Tim je shvatio da moramo da zategnemo odbranu. Kontrolisali smo tok utakmice, na kraju je odbrana pomogla da dobijemo. Ovo (utakmica) je rat, moramo da imamo dobar mentalitet pred svaku utakmicu. Sve ekipe u Evrolige su dobre. Baskonija će mnogima napraviti probleme", obajsnio je Penjaroja
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