Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Tonje Džekiri sa 17 poena, uz šest skokova. Karlik Džons je dodao 16 poena, šest asistencija i četiri skoka, dok je Nikola Tanasković postigao 14 poena.

Nakon meča, centar crno-belih Tonje Džekiri nije krio ubuđenje nakon povratka na teren posle povrede:

"Uzbuđen sam što sam se vratio, nedostajao mi je to. Baskonija se dobro borila, namučili su nas, naterali su nas da više radimo. Na kraju smo zaslužili pobedu. Oni su tim koji igra u tranziciji, igraju brzo. Uvek ih gledam u španskoj ligi. Morate to da vežbate i igrate brzo protiv njih".

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Marko Djokovic

Partizan zauzima 11. mesto na tabeli sa šest pobeda i pet poraza, dok Baskonija, koja je večeras pretrpela svoj osmi uzastopni poraz u Evroligi, zauzima poslednje, 20. mesto sa skorom 1/10.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Valensiju, dok će Baskonija u Vitoriji biti domaćin protiv Hapoela iz Tel Aviva.