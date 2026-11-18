Odbrana je ponovo bila na zavidnom nivou, ali kada napad ovako zakaže, teško je nadati se bilo čemu!

Partizan je poražen od Valensije rezultatom 76:64, a još jednom se pokazalo da crno-beli imaju ozbiljan problem koji ih prati od početka sezone - šut jednostavno ne funkcioniše!

1/12 Vidi galeriju Partizan - Valensija, Evroliga 17.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ekipa Đoana Penjaroje ubacila je svega pet trojki iz čak 30 pokušaja, uz katastrofalnih 16,7 odsto uspešnosti. Međutim, problem nije bio samo u šutu sa distance. Partizan je ukupno pogodio tek 19 od 57 pokušaja iz igre, što znači da je utakmicu završio sa mizernih 33,3 odsto realizacije.

Brojke su neumoljive i jasno pokazuju koliko je napadački učinak crno-belih bio loš. Valensija je, s druge strane, pogodila 10 trojki iz 24 pokušaja, odnosno čak 41,7 odsto. Upravo je razlika u šutu sa distance bila jedan od ključnih faktora utakmice.

Pet trojki iz 30 pokušaja – alarm za Penjaroju!

Pet pogođenih trojki iz čak 30 pokušaja! To je učinak koji najbolje oslikava napadačke muke Partizana. Crno-beli su za tri poena šutirali sa svega 16,7 odsto uspešnosti, dok su gosti bili više nego dvostruko precizniji.

Ni pojedinačni učinci ne ulivaju previše optimizma. Vanja Marinković završio je meč sa 10 poena, ali je pogodio samo dve trojke iz osam pokušaja. Robert Frenks je takođe ubacio 10 poena, uz svega jednu pogođenu trojku iz šest šuteva, dok je Luka Vildoza ostao na tri poena.

Najefikasniji u redovima Partizana bio je Karlik Džons sa 21 poenom i pet asistencija. Amerikanac je bio daleko najkonkretniji u napadu, a posebno je impresivno šutirao slobodna bacanja – pogodio je svih 11 pokušaja. Ipak, ni njegov učinak nije mogao da nadoknadi kolektivne probleme u realizaciji.

Odbrana držala Partizan u igri, a onda je usledio pad!

Posebno boli činjenica da je Partizan dugo bio u rezultatskom egalu. Crno-beli su na poluvremenu zaostajali samo dva poena, a uoči poslednje četvrtine rezultat je bio 52:51 za Valensiju. Delovalo je da domaćin ima priliku da u završnici preokrene utakmicu.

Međutim, poslednjih deset minuta donelo je novi pad. Valensija je dobila četvrtu četvrtinu sa 24:13 i tako slomila otpor crno-belih. Gosti su bili precizniji kada je bilo najvažnije, dok Partizan nije uspevao da pronađe kontinuitet u napadu.

Problem se video i u skoku. Valensija je imala 43 uhvaćene lopte, čak 10 više od Partizana, a posebno je dominirala u ofanzivnom skoku - 19 prema 11. To joj je omogućilo dodatne napade i nove prilike za poene.

Partizanu je potreban šuter!

Jasno je kao dan da Partizan mora hitno da pronađe rešenje za napadačke probleme. Ekipa može da odigra dobru odbranu, da se bori i da protivnika ostavi na 76 poena, ali u modernoj Evroligi teško može da pobeđuje ako za tri poena šutira sa 16,7 odsto.

Crno-belima nedostaje pouzdan šuter koji može da pogodi u kontinuitetu, raširi odbranu protivnika i preuzme odgovornost kada ekipi ne ide. Bez toga, napad postaje predvidljiv, a protivnici mogu da se skoncentrišu na zaustavljanje najboljih pojedinaca.

Poraz od Valensije zato nije samo još jedan neuspeh u Evroligi. On je još jedno ozbiljno upozorenje za Penjaroju i Partizan - ovakav šut mora da se popravi ako crno-beli žele da se ravnopravno bore sa najboljim ekipama.