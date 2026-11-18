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Košarkaš Valensije Ti Džej Šorts našao se u centru pažnje nakon duela sa Partizanom, a posle utakmice otkrio je i zanimljive detalje o dešavanjima tokom letnjeg prelaznog roka.

Naime, američki plejmejker potvrdio je da su za njegove usluge bili zainteresovani i Crvena zvezda i Partizan, ali da je na kraju odlučio da karijeru nastavi u Španiji.

Valensija je u 12. kolu Evrolige slavila protiv Partizana u Beogradu rezultatom 76:64 i tako stigla do učinka od devet pobeda i tri poraza. Crno-beli su, s druge strane, upisali šesti neuspeh u sezoni, uz isto toliko trijumfa.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Valensija, Evroliga 17.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nakon utakmice, Šorts je u razgovoru za "Mozzart Sport" potvrdio da interesovanje večitih rivala nije bilo samo obična glasina.

"Bilo je kontakata sa srpskim klubovima, ali sam na kraju odlučio da odem u Valensiju. Mislim da je to bila najbolja odluka za mene".

"Želeo sam samo da se vratim u sredinu u kojoj zaista mogu da budem ono što jesam i osetio sam da je to ovde. Bilo je dosta razgovora sa različitim ekipama, ali srećan sam što sam završio u Valensiji", poručio je američki košarkaš.

Njegove reči posebno će privući pažnju navijača Crvene zvezde i Partizana, budući da je Šorts bio jedna od tema tokom letnje košarkaške pijace. Ipak, umesto Beograda, izabrao je Valensiju, a sada je jasno stavio do znanja da nije imao nedoumicu oko konačne odluke.

Amerikanac je govorio i o pobedi svog tima u Beogradu, istakavši da je karakter bio presudan u teškoj utakmici.

"Pre svega, hvala Bogu što sam imao priliku da igram ovakvu utakmicu. Pobedio je karakter. U ovakvom okruženju i protiv ovakvog tima nismo odigrali najbolju utakmicu, ali smo pokazali karakter. Ovo je bila pobeda čitavog tima", istakao je Šorts.

U narednom kolu Evrolige Partizan će na svom terenu dočekati Bešiktaš, dok Valensija gostuje Virtusu na domaćem parketu.