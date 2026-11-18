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Panatinaikos je ponovo posrnuo u Evroligi!

Ekipa Željka Obradovića poražena je u Bolonji od Virtusa rezultatom 84:79, što joj je drugi uzastopni neuspeh u elitnom takmičenju, a grčki mediji sve glasnije ukazuju na probleme koji su isplivali na površinu.

Atinski velikan tako je posle 12 odigranih kola pao na učinak 8-4 i prepustio vrh tabele. Iako je tokom sezone pokazivao da može da se nosi sa najvećim rivalima, u poslednjim utakmicama ne uspeva da pronađe stabilnost. Poraz od Barselone očigledno nije bio samo loš dan, a gostovanje u Italiji donelo je nove razloge za brigu.

Ipak, Obradović posle utakmice nije želeo da upire prstom u svoje igrače. Naprotiv, poručio je da nema zamerke na njihovu borbu, ali je istovremeno ukazao na nekoliko detalja koji su prelomili meč.

"Bila je to teška utakmica, sa mnogo borbe na obe strane. Sitni detalji su odlučili pobednika. Posebno situacija u kojoj je Virtus izborio faul, a dosuđena je i tehnička greška klupi. Čestitam Virtusu na pobedi. Nemam nikakvih zamerki na račun svog tima. Moramo da nastavimo dalje i okrenemo se sledećoj utakmici protiv Žalgirisa", rekao je srpski stručnjak.

1/7 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Harris Xanthopoulos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

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Grčki mediji posebno su izdvojili problem koji je Panatinaikos skupo koštao u Bolonji - kontrolu skoka. Virtus je uhvatio čak 17 ofanzivnih lopti, naspram deset koliko ih je imao Obradovićev tim. To je domaćinu donelo dodatne napade i prilike da kazni odbranu gostiju.

Ni napadački učinak nije bio na nivou koji se očekuje od ekipe sa najvišim ambicijama. Panatinaikos je izgubio čak 13 lopti, a ubacio je svega osam trojki iz 26 pokušaja. Grčki izveštaji ukazali su i na nervozu u napadu, kao i na nedovoljno čvrstu odbranu protiv visokih igrača italijanskog tima.

Obradović je, međutim, jasno stavio do znanja da borba za skok ne sme da bude samo obaveza centara i krilnih centara. Odgovornost mora da preuzme čitava ekipa.

"Te stvari zavise od mnogo različitih faktora. Oni su imali 17 ofanzivnih skokova. Razgovarali smo pre utakmice o tome da je to ekipa koja igra brzo u tranziciji. Naš plan je bio da kontrolišemo igru u napadu i ne dozvolimo im lake poene. Broj skokova je veliki. Razgovarali smo o tome - to nije posao samo visokih igrača, već svih. Svi smo morali da se borimo za svaku loptu", poručio je trener Panatinaikosa.

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Jedan od detalja o kojima se govorilo posle meča bila je situacija u samoj završnici. Na semaforu je ostalo svega 0,3 sekunde do kraja napada kada je Virtus izborio faul, a potom je tehničku grešku dobila i klupa Panatinaikosa. Italijani su tako stigli do pet poena prednosti, što je dodatno otežalo posao gostima u završnici meča.

Panatinaikos je imao priliku da se vrati u meč, ali su izgubljene lopte, promašaji i problem sa defanzivnim skokom na kraju presudili. Sada Obradovića čeka novi izazov - duel sa Žalgirisom, u kojem će njegov tim morati da pokaže reakciju i prekine loš niz.