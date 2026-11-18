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Saša Vezenkov je pogodio trojku za produžetak utakmice Makabi - Olimpijakos u poslednjoj sekundi i to na neverovatan način.

Snimak njegovog koša je obišao Evropu i svet velikom brzinom, a ubrzo se pojavio i snimak iz drugog ugla koji je fantastičan.

Kodi Miler-Mekintajer je u stilu najboljih kvoterbekova iz auta dodao loptu Vezenkovu, a on je imao tačno toliko vremena da iz okreta baci loptu prema košu sa pola terena.

Niko u hali, ni navijači, ni košarkaši i treneri Olimpijakosa i Makabija nisu mogli da veruju šta se dogodilo.

Pogledatje snimak koša Vezenkova iz drugog ugla:

Vezenkov u Top 10

Na utakmici protiv Makabija Saša Vezenkov je postao 10. najbolji strelac u istoriji Evrolige sa 3.939 poena.

1/9 Vidi galeriju Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer

Bugarin je protiv Izraleaca postigao 37 poena, uz devet skokova, jednua sistenciju i jednu ukradenu loptu. Imao je indeks korisnosti 41, a trenutno je lider u MVP trci.

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