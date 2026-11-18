DA LI JE OVO NAJLUĐI KOŠ U ISTORIJI EVROLIGE?! Pojavio se snimak iz drugog ugla! Bišvi igrač Zvezde "snajperom" pogodio Vezenkova, a onda potpuna neverica!
Saša Vezenkov je pogodio trojku za produžetak utakmice Makabi - Olimpijakos u poslednjoj sekundi i to na neverovatan način.
Snimak njegovog koša je obišao Evropu i svet velikom brzinom, a ubrzo se pojavio i snimak iz drugog ugla koji je fantastičan.
Kodi Miler-Mekintajer je u stilu najboljih kvoterbekova iz auta dodao loptu Vezenkovu, a on je imao tačno toliko vremena da iz okreta baci loptu prema košu sa pola terena.
Niko u hali, ni navijači, ni košarkaši i treneri Olimpijakosa i Makabija nisu mogli da veruju šta se dogodilo.
Pogledatje snimak koša Vezenkova iz drugog ugla:
Vezenkov u Top 10
Na utakmici protiv Makabija Saša Vezenkov je postao 10. najbolji strelac u istoriji Evrolige sa 3.939 poena.
Bugarin je protiv Izraleaca postigao 37 poena, uz devet skokova, jednua sistenciju i jednu ukradenu loptu. Imao je indeks korisnosti 41, a trenutno je lider u MVP trci.
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