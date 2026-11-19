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Veliki problem za Makabi iz Tel Aviva!

Danski bek Ife Lundberg moraće na operaciju desnog kolena, a njegov povratak na parket sada je dodatno odložen. Umesto prvobitno najavljenih šest do osam nedelja pauze, iskusnog košarkaša čeka znatno duži oporavak.

Lundberg je još u oktobru doživeo delimično pucanje tetive desnog kvadricepsa u predelu kolena. Prve procene bile su da će odsustvovati između mesec i po i dva meseca, ali rehabilitacija nije išla prema planu. Zbog toga je klub, posle utakmice 12. kola Evrolige protiv Olimpijakosa, potvrdio da će Danac morati na hirurški zahvat.

1/4 Vidi galeriju Ife Lundberg Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Gustavo Valiente / Xinhua News / Profimedia

Prema pisanju izraelskog portala "Sport 5", ne očekuje se da će se 31-godišnji bek vratiti na teren pre februara 2027. godine. To znači da Makabi ostaje bez jednog od važnih igrača u rotaciji na duži period, što predstavlja ozbiljan problem za ambicije izraelskog velikana.

Stigla zamena, ali problem nije potpuno rešen

Lundberg je pre povrede odigrao šest utakmica u Evroligi, uz prosečan učinak od 7,7 poena, 2,5 skokova i tri asistencije za oko 23 minuta po meču.

Makabi je u međuvremenu reagovao i doveo Kamerona Boldvina, koji je u Tel Aviv stigao iz Bajerna. Njegov dolazak trebalo bi da ublaži posledice odsustva danskog beka, ali u klubu razmatraju i dodatne poteze.

Kako navodi „Sport 5“, jedna od mogućnosti je da Lundberg bude uklonjen sa spiska registrovanih stranih igrača za izraelsko prvenstvo. Na taj način otvorilo bi se mesto za još jednog košarkaša iz inostranstva, a potencijalni kandidat za to mesto mogao bi da bude upravo novopridošli Boldvin.

Međutim, takav potez nosi ozbiljan rizik. Ukoliko Makabi izbriše Lundberga sa liste stranaca, Danac bi izgubio pravo nastupa u izraelskom prvenstvu do kraja sezone, čak i ako se oporavi ranije nego što se očekuje.

Pred čelnicima kluba tako je teška odluka: sačekati povratak povređenog beka ili osloboditi mesto za još jedno pojačanje i dodatno ojačati ekipu u nastavku sezone.