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Crveno-beli su doživeli poraz u Italiji od ekipe koja je prethodno imala devet vezanih izgbuljenih utakmica u Evroligi..

Ognjen Dobrić je posle utakmice pričao o razlozima poraza.

"Naša energija nije bila na nivou. Nismo radili ono što nam je donosilo dobre rezultate tokom sezone, pre svega smo dozvoljavali skok u napadu, što mislim da je i donelo prevagu. Onda su krenuli i da ubacuju šuteve… Pokazali su energiju na skoku, a mi smo imali izgubljene lopte, što im je dodatno davalo samopouzdanja i dozvoljavalo igru u tranziciji. Loša utakmica za nas", rekao je Dobrić za "Meridian sport".

Zvezda još ne izlazi iz teškog rasporeda.

“Normalno je da posle dobrog perioda koji smo imali usledi i lošiji. Samo što to ne sme da nam se oduži i ne sme da se niz nastavlja, tako da se nadam da ćemo prekinuti to već protiv Barselone. Nismo izgledali dobro na prethodne dve utakmice i ekipa mora da se probudi. Neophodno je da pokažemo drugačije lice”.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Milana Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Veruje kapiten ekipe sa Malog Kalemegdana da je domaćin bio motivisan da prekine loš niz.

“Mislim da je razlog zato što su oni ušli sa prevelikom željom. Bili su gladni i željni pobede. Imali su veoma loš period i čak devet vezanih poraza. Osetilo se da su želeli pobedu više od nas, a mi nismo odgovorili na fizikalnost i rezultat je takav...”

Važno je da smo gladni

Ibon Navaro u gradu mode nije računao na Čimu Monekea i Džereda Batlera.

"Ova ekipa ima kvaliteta da bude na visokom nivou i kada nedostaje nekoliko igrača. Možemo da pobeđujemo i kad nekog od nas nema, ali ne možemo da pobeđujemo sa ovakvom energijom i pristupom. Imamo ovih 12 na raspolaganju i ovih 12 ima kvalitet da pobedi svakoga. Samo je važno da izađemo dovoljno gladni".

Šta je Navaro rekao u svlačionici?

"Trener nam je rekao da energentski nismo bili i da nismo odgovorili na njihovu kontakt igru… Loš fokus, mnogo grešeka… Sve ono što nismo smeli, mi smo uradili protiv Olimpije".

Utakmica protiv Barselone biće odigrana u petak od 20 časova i 30 minuta,

"Ključ je da krenemo od nas samih i da promenimo energiju. Manje je bitna taktika. Bitna je da lopte koje su 50/50 budu naše, da se bacamo na pod, da želimo tu pobedu", zaključio je Dobrić.

Kurir sport/Meridian sport

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