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Hejs je potpisao ugovor do kraja ove sezone.

Ovaj 25-godišnji košarkaš u Barselonu stiže posle šest sezona provedenih u NBA ligi. Odigrao je 239 utakmica za tri kluba i u tom periodu je prosečno beležio 7,9 poena, pet asistencija i 2,9 skoka po utakmici.

Hejs je prošlu sezonu proveo u Sakramentu gde je prosečno beležio 5,5 poena, 3,5 asistencija i 2,3 skoka na 23 nastupa. Takođe je odigrao 29 utakmica u Dži ligi za ekipu Klivlend Čardž.

U sezoni 2024/25, Hejs je šest puta nastupio za Bruklin Netse, dok je u Dži ligi odigrao 33 utakmica za Long Ajlend Netse.

Detroit je izabrao Hejsa kao sedmog pika na NBA draftu 2020. godine i on je u tom timu proveo četiri sezone. Najbolja sezona bila mu je 2022/23, treća u Detroitu, sa prosečnih 10,3 poena, 6,2 asistencije i 1,4 ukradene lopte po meču, uz 2,9 skoka.

Dolazak u Barselonu označava povratak Hejsa u evropsku košarku, pošto je sezonu 2019/20 proveo u nemačkom Ulmu. Pistonsi su ga draftovali po završetku te sezone.

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