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Hejs je uspešno prošao lekarske preglede, a potom je potpisao ugovor sa Barselonom do kraja sezone.

On igra na poziciji plejmejkera i beka šutera, a 2020. godine izabran je kao sedmi pik u prvoj rundi NBA drafta od strane Detroita.

"Reč je o igraču sa veoma zanimljivim fizičkim karakteristikama, koji bi mogao dobro da se uklopi u ono što već imamo i na čemu radimo... Bio je veoma motivisan da napravi ovaj korak i ostavi prethodnu fazu svoje karijere iza sebe", izjavio je sportski direktor Barselone Ćavi Pujol, preneo je zvanični sajt kluba.

Hejs (25) je u karijeri igrao za Šole, Ulm, Detroit, Bruklin, Klivlend i Sakramento.

On je u mlađim kategorijama nastupao za selekcije Francuske.

Košarkaši Barselone će u petak dočekati Crvenu zvezdu u 13. kolu Evrolige.