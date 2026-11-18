BARSELONA SE POJAČALA PRED ZVEZDU: Bivši sedmi pik sa drafta stigao u Evroligu
Hejs je uspešno prošao lekarske preglede, a potom je potpisao ugovor sa Barselonom do kraja sezone.
On igra na poziciji plejmejkera i beka šutera, a 2020. godine izabran je kao sedmi pik u prvoj rundi NBA drafta od strane Detroita.
"Reč je o igraču sa veoma zanimljivim fizičkim karakteristikama, koji bi mogao dobro da se uklopi u ono što već imamo i na čemu radimo... Bio je veoma motivisan da napravi ovaj korak i ostavi prethodnu fazu svoje karijere iza sebe", izjavio je sportski direktor Barselone Ćavi Pujol, preneo je zvanični sajt kluba.
Hejs (25) je u karijeri igrao za Šole, Ulm, Detroit, Bruklin, Klivlend i Sakramento.
On je u mlađim kategorijama nastupao za selekcije Francuske.
Košarkaši Barselone će u petak dočekati Crvenu zvezdu u 13. kolu Evrolige.