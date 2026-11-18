Košarkaš Fenerbahčea Nikolo Meli uspešno je podvrgnut operaciji levog kolena, saopštio je turski klub.
Evroliga
NEVOLJE ZA FENER: Meli i Ki operisani, Istanbulčani ostali bez važnih igrača
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U saopštenju se navodi da je Meli podrgnut artroskopskoj operaciji zbog kidanja meniskusa levog kolena.
Fenerbahče je saopštio i da je Brekston Ki uspešno operisan zbog otvorenog preloma trećeg prsta desne ruke.
Klub iz Istanbula nije naveo koliko će dvojica košarkaša odsustvovati sa terena, ali turski mediji prenose da Melija i Kija očekuje pauza između šest i osam nedelja.
Ki je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi prosečno beležio 8,1 poen i 5,2 skoka po utakmici, dok je Meli imao prosek od 4,8 poena i 4,4 skoka po meču.
(Beta)
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