ALIMPIJEVIĆ SRUŠIO KRALJA PRED PARTIZAN: Bešiktaš u dramatičnoj završnici savladao Real Madrid
Bešiktaš je tako zabeležio i šesti trijumf i sada ima polovičan skor na deobi 11. mesta sa Partizanom.
Real je upisao i peti poraz i nalazi se na deobi osmog mesta sa Dubaijem i Crvenom zvezdom.
Tim srpskog selektora Dušana Alimpijevića od starta je stekao prednost i nije je ispuštao do kraja meča.
Bešiktaš je u više navrata imao dvocifrenu prednost, ali se Real uvek vraćao i opasno približavao.
Ipak Alimpijevićev tim nije dozvolio potpuni preokret i zabeležio je zasluženu pobedu.
Džefris je sa 20 poena bio najefikasniji kod pobednika. Loni Voker i Skoti Vilbekin su dodali po 15 poena, a ovaj drugi je upisao pet skokova i pet asistencija. Gebrijel se zaustavio na 11 poena i sedam skokova.
Kod Reala, 20 poena Tea Maledona, 16 Smita i 13 Feliza.
U narednom kolu Bešiktaš u petak gostuju Partizanu, dok Real ide na noge Olimpijakosu.