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Bešiktaš je tako zabeležio i šesti trijumf i sada ima polovičan skor na deobi 11. mesta sa Partizanom.

1/8 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Real je upisao i peti poraz i nalazi se na deobi osmog mesta sa Dubaijem i Crvenom zvezdom.

Tim srpskog selektora Dušana Alimpijevića od starta je stekao prednost i nije je ispuštao do kraja meča.

Bešiktaš je u više navrata imao dvocifrenu prednost, ali se Real uvek vraćao i opasno približavao.

Ipak Alimpijevićev tim nije dozvolio potpuni preokret i zabeležio je zasluženu pobedu.

Džefris je sa 20 poena bio najefikasniji kod pobednika. Loni Voker i Skoti Vilbekin su dodali po 15 poena, a ovaj drugi je upisao pet skokova i pet asistencija. Gebrijel se zaustavio na 11 poena i sedam skokova.

Kod Reala, 20 poena Tea Maledona, 16 Smita i 13 Feliza.

U narednom kolu Bešiktaš u petak gostuju Partizanu, dok Real ide na noge Olimpijakosu.