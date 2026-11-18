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O toj odluci i netrpeljivosti koju je izazvala govorio je u podkastu "Euro Insiders".

1/16 Vidi galeriju PARTIZAN U PAKLU ARENE SRUŠIO ŽALGIRIS! Brutalni Kevin Panter UNIŠTIO Litvance za drugu pobedu crno-belih! Foto: Nenad Kostić

Za razliku od pojedinih stranih košarkaša koji tvrde da nisu bili svesni težine rivalstva između dva beogradska kluba, Panter ističe da je vrlo dobro razumeo kakve posledice njegov potez može da izazove.

"Znao sam šta se dešava. Mislim da sam odlaskom u Partizan prouzrokovao negativnu reakciju druge strane, ali ja sam razumeo šta radim. I danas me mrze, bar tako mislim. Nisam baš upućen. Ne smeš da dozvoliš sebi da veruješ društvenim mrežama. Tamo često stekneš utisak da te svi mrze, a u stvarnom životu postoji mnogo ljubavi", poručio je nekadašnji kapiten crno-belih.

Ipak, reakcije navijača Crvene zvezde ne predstavljaju nešto što ga posebno opterećuje. Naprotiv, Panter priznaje da mu takva atmosfera na neki način odgovara, jer je smatra sastavnim delom profesionalnog sporta.

"Ne kažem da sam to uradio namerno, ali to je posao. To je košarka, čoveče. I Lesor je uradio istu stvar. Mada, mislim da se nismo rastali u lošim odnosima. Samo se dogodilo. Govore mi lude stvari. Ja to volim, to je deo igre. Ne shvatam to toliko ozbiljno", dodao je Amerikanac.

Panter je tokom karijere obukao dresove oba večita rivala, ali je najdublji trag ostavio u Partizanu. Kao kapiten ekipe koju je predvodio Željko Obradović, osvojio je ABA ligu 2023. godine i poneo priznanje za najkorisnijeg igrača finalne serije.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima i nezaboravna četvrtfinalna serija Evrolige protiv Real Madrida. Partizan je bio nadomak plasmana na Fajnal-for, ali je posle dramatične završnice ostao bez mesta među četiri najbolje ekipe Evrope.