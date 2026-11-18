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Junak pobede bio je Kori Džozef, koji je pogodio odlučujući koš u produžetku. a slavlje igrača i stručnog štaba bilo je veoma emotivno.

1/9 Vidi galeriju Jorgos Barcokas Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas emotivno je doživeo pobedu svog tima protiv Makabija u Evroligi, pa je nakon utakmice uputio snažnu poruku svojim igračima.

U snimku iz svlačionice, koji je objavio Eurohoops, vidi se kako je grčki stručnjak pohvalio karakter i zajedništvo ekipe, uz poruku da veruje da Olimpijakos može da pobedi svakog protivnika.

"Bila je to jedna od najluđih utakmica koje sam gledao ili vodio u košarci i svi smo bili deo toga. Pre svega, moramo da govorimo o našem srcu, jer smo uradili sve što je bilo potrebno da bismo pobedili. Sve zasluge pripadaju vama. Ovo je bilo nešto posebno", rekao je Barcokas.

Nije štedao reči pohvale.

"Vi ste najbolji tim u Evropi. Vi ste najbolji igrači u Evropi. Nije važno ako ostanemo bez nekih igrača, ako imamo povređene ili smo umorni. To nije bitno, to su gluposti. Ostanite blizu jedni drugih, ostanite ujedinjeni i možemo da pobedimo svakoga. Sada nas čeka Real, idemo dalje", poručio je Barcokas.

Olimpijakos posle velikog trijumfa u petak doćekuje Real Madrid od 20.15 časova.