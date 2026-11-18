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Srpski stručnjak nije krio oduševljenje nakon pobede nad Real Madridom (83:79), koju je označio kao jednu od najznačajnijih u novijoj istoriji istanbulskog kluba.

Bešiktaš je u 12. kolu Evrolige uspeo da savlada jednog od najvećih evropskih klubova, a Alimpijević je posle utakmice imao mnogo razloga za zadovoljstvo. Štaviše, istakao je da je njegova ekipa odigrala najbolju i najzreliju utakmicu otkako je pre četiri godine preuzeo tim iz Istanbula.

- Istorijsko veče. Ogroman, zaista ogroman uspeh. Čestitam svojim igračima, uradili su neverovatan posao. Ova pobeda mnogo znači svima u klubu, upravi i našim navijačima. Ovo veče nećemo zaboraviti. Večeras smo pobedili Real Madrid - rekao je Alimpijević.

Srpski trener nije se zaustavio na tome, već je posebno naglasio koliko je ponosan na način na koji su njegovi košarkaši odgovorili velikom izazovu.

- Ovo mi je četvrta godina u Bešiktašu i u to sam sto odsto siguran – ovo je bila najbolja i najzrelija utakmica koju smo odigrali od prvog do poslednjeg sekunda tokom četiri godine koliko sam ovde. Još jednom čestitam igračima. Kao što sam već rekao, imamo veoma talentovanu grupu košarkaša. Sada pokušavamo da kroz proces ispravimo i unapredimo neke stvari - poručio je srpski stručnjak.

Posebno zanimljiva bila je reakcija Alimpijevića na skandiranje njegovog imena sa tribina. Iako su navijači želeli da mu odaju priznanje za veliki trijumf, trener Bešiktaša nije želeo da preuzme zasluge, već je sve pohvale usmerio ka svojim igračima.

- Ovo nije zbog mene, već zbog igrača. Zaista nema veze sa mnom. Ovo je bila njihova utakmica i oni zaslužuju sve pohvale - istakao je Alimpijević.

Kao ključ uspeha izdvojio je zajedništvo, požrtvovanost i disciplinu. Prema njegovim rečima, svaki košarkaš stavio je individualne ambicije u drugi plan i podredio se kolektivu.

- Svi su morali da se žrtvuju zarad pobede. Svako je ostavio ego po strani i igrao isključivo za tim. Držali su se plana koji smo pripremili i stvari za koje smo verovali da nam mogu doneti prednost. Komunikacija na terenu i povezanost među igračima takođe su bili na najvišem nivou do sada - zaključio je srpski trener.

Ipak, vremena za veliko slavlje nema mnogo. Alimpijevića i njegove izabranike već u petak očekuje novi veliki izazov, pošto gostuju Partizanu u Beogradu, u okviru 13. kola Evrolige. Utakmica će biti odigrana u dvorani „Pionir“.