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Njegov Bešiktaš priredio je veliko iznenađenje i u 12. kolu Evrolige savladao Real Madrid sa 83:79, a srpski stručnjak nije krio emocije nakon ogromnog trijumfa.

Navijači istanbulskog kluba tokom utakmice skandirali su njegovo ime, a hala u kojoj Bešiktaš igra tresla se od ovacija. Ipak, najlepši trenutak za Alimpijevića usledio je tek nakon poslednjeg zvuka sirene.

Na parketu ga je čekao sin, kojem je srpski trener odmah potrčao u zagrljaj. Vidno raspoložen zbog velike pobede, Alimpijević mu je uz osmeh poručio:

„Gde si bre, dobio tata Real Madrid... Dobio tata Real Madrid. Moram da odem malo sa fanovima.“

Ovaj simpatičan i emotivan trenutak brzo je privukao pažnju, jer je pokazao koliko je pobeda nad madridskim velikanom značila srpskom stručnjaku.

Alimpijević je nakon utakmice istakao da je Bešiktaš odigrao najbolju i najzreliju utakmicu otkako je pre četiri godine preuzeo ekipu.

„Ovo mi je četvrta godina u Bešiktašu i u to sam sto odsto siguran – ovo je bila najbolja i najzrelija utakmica koju smo odigrali od prvog do poslednjeg sekunda tokom četiri godine koliko sam ovde“, poručio je srpski trener.

Iako su mu navijači skandirali ime, Alimpijević nije želeo da preuzima zasluge za veliki rezultat, već je pohvalio svoje igrače i njihovu požrtvovanost.

Sada ga očekuje novi veliki izazov, pošto Bešiktaš u petak gostuje Partizanu u Beogradu, u okviru 13. kola Evrolige.