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Tokom sezone 2022/23, košarkaši Partizana su se nalazili nadomak plasmana na Fajnal-for Evrolige. Izabranici Željka Obradovića uspeli su da naprave dva brejka na gostovanju Real Madridu, ali ni to nije bilo dovoljno za prolaz dalje nakon što je opšta tuča u drugoj utakmici potpuno promenila tok serije. O tim događajima je u podkastu „EURO INSIDERS“ ponovo govorio tadašnji kapiten crno-belih, Kevin Panter.

Na direktno pitanje voditelja: "Da li bi Partizan te godine postao šampion", Amerikanac nije imao nikakvu dilemu.

"Po mom mišljenju, mislim da bi. Sto odsto."

1/12 Vidi galeriju Kevin Panter u dresu Partizana Foto: Starsport©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/, @starsport

I pored bolnog raspleta te sezone, nekadašnji kapiten beogradskog tima ističe da ne žali zbog dešavanja iz Madrida, iako je dugo analizirao različite ishode.

"Nemam žaljenje. Ponekad se zapitam šta bi bilo da se sve odigralo drugačije. Iskreno, mnogo puta sam u glavi prolazio kroz različite scenarije. Šta bi se dogodilo da su uloge bile obrnute? Kako bi onda sve izgledalo? Šta bi bilo da nisam reagovao? Razmišljao sam o mnogo različitih mogućnosti. Danas to više ne radim toliko često kao ranije, ali tada jesam. Mislim da su ljudi stvorili sliku o meni kao da sam ja bio negativac u celoj priči", istakao je Panter.

Kako je došlo do incidenta u Madridu?

Sve je eskaliralo u završnici drugog susreta nakon grubog poteza Serhija Ljulja, što je izazvalo burnu reakciju Pantera i opšti haos na parketu. Amerikanac objašnjava da njegov pristup igri nikada nije uključivao provokacije.

"Reagovao sam, ali ispalo je kao da nisam smeo tako da reagujem. Razumeš šta hoću da kažem? Reći ću vam nešto. Kada igram, uvek se držim košarke. Nikada ne radim ništa van toga, bez obzira na to da li gubim ili pobeđujem. Ne radim ništa dodatno, jednostavno to nije moj način. Nadam se da me razumete. Dobili smo prvu utakmicu i sve je bilo u redu. U drugoj smo takođe vodili i meč je praktično već bio rešen. Mislim da smo imali 15 poena prednosti, tako nešto. Radio sam ono što inače radim. Igrao sam košarku. Nisam provocirao, nisam dobacivao, ništa od toga.

Uopšte ne pričam dok igram. Možete da pitate bilo koga. Čak i da mi je najbolji prijatelj protivnik, ne bih progovorio. Ne provociram, ne dobacujem. Samo igram košarku. Reći ću vam nešto. Uopšteno gledano, mnogo više boli kada te neko ko je pored tebe potpuno nadigrava, a pritom ne izgovori nijednu reč. To boli više od svega. Kada te neko provocira i dobacuje ti, onda imaš razlog da mu uzvratiš. Ali kada neko ćuti, a pritom radi šta god poželi na terenu, to mnogo više pogađa. Mnogo više."

1/16 Vidi galeriju Tuča Real - Partizan 2023 Foto: Screenshot

"Sve je to sada deo istorije"

Epilog tuče bile su suspenzije koje su skupo koštale Partizan u nastavku serije, a odrazile su se i na narednu takmičarsku godinu. Panter smatra da samo oni koji su se našli u sličnoj situaciji mogu da razumeju njegovu reakciju u deliću sekunde.

"Video sam komentare ljudi koji su govorili: 'Nije trebalo tako da dribla.' Ko? Dobro, u redu. Znam kakvu istoriju stvaramo i zato sam želeo da pustim da moja igra govori za sebe. To je sve. On je reagovao onako kako je reagovao, a odgovorio sam na svoj način. I to je to. Sad je to deo istorije. Šta god ljudi žele da kažu o tome, mogu da kažu. Ali većina onih koji komentarišu nikada se nije našla u takvoj situaciji. Nikada ne možeš da znaš kako ćeš reagovati dok se ne nađeš u takvom trenutku.

U tom trenutku sam imao osećaj da neko zaista pokušava da me povredi. Zbog toga mi je um otišao na potpuno drugu stranu. To se vidi i na snimku. U jednom trenutku sam uspeo da se zaustavim i shvatim u kakvoj sam situaciji, ali već je bilo kasno. Tokom tih 0,34 sekunde pomislio sam: 'Ne mogu ovo da uradim', ali bilo je prekasno. Posle toga je sve potpuno izmaklo kontroli."

Na pitanje o tome kako danas gleda na taj period koji navijači crno-belih i dalje teško prihvataju, Panter odgovara filozofski:

"Mislim da se sve događa sa nekim razlogom. Ponekad jednostavno nemaš odgovor. Ne mora baš sve uvek da ima objašnjenje. Ponekad ti život donese određene situacije. Važno je da iz njih izvučeš iskustvo, da napreduješ, naučiš nešto i nastaviš dalje. Posle toga možeš da ispričaš svoju priču i to je to. Sve je to deo istorije tvoje lige, razumeš? A vaša liga je zaista sjajna. U Evroligi postoji bogata istorija, a i ovaj događaj je postao njen deo. Bilo da je reč o nečemu dobrom ili lošem, jednostavno, takve stvari se dešavaju. To je košarka. Igrači na terenu igraju sa mnogo strasti. Svi žele da pobede. Mnogo toga je na kocki i zato takve situacije mogu da se dogode. Šta je, tu je. Sve je to sada prošlost."

Foto: Starsport©

Rekordna Arena i pobednički mentalitet

U istom podkastu ranije je gostovao i centar Reala Vensan Poarije, pa je voditelj podsetio na njegove reči o merama bezbednosti prilikom dolaska u Beograd:

"Rekao nam je da je Real dolazio na utakmice sa vama uz dodatno obezbeđenje, čak i sa ljudima koji inače čuvaju fudbalski tim. Putovali su privatnim avionom i nisu objavljivali datume dolaska. Sve je bilo organizovano kao da je reč o putovanju tajne službe. Kakva je bila atmosfera na trećoj utakmici".

Panter se prisetio neverovatnih scena iz Beogradske arene i objasnio sa kakvim je stavom ekipa uopšte otišla u Španiju na startu plej-ofa.

"Čoveče, to je bilo najviše ljudi koje sam ikada video u Areni. Iskreno, rekao bih oko 23.000 ljudi. Bilo je toliko ljudi da su se pravila dodatna mesta. Stvarali smo nova sedišta, a ljudi su čak stajali i sedeli gde god su mogli. Ipak, važno je da razumete da to nije bilo samo zbog onoga što se dogodilo u drugoj utakmici. Naravno da jeste, ali ne zaboravite i ovo - bili smo na korak od Fajnal-fora. Vodili smo 2:0 u seriji. Dakle, nije sve bilo samo zbog tog incidenta. Bilo je mnogo više od toga.

Naravno, ono što se dogodilo dodatno je podiglo tenziju i motivaciju. Ali bili smo na pragu nečega što ta ekipa nije ostvarila ko zna koliko dugo. Imali smo 2:0, a pred sobom još dve utakmice na domaćem terenu. Imali smo priliku da se pred svojim navijačima plasiramo na Fajnal-for, iako su nas mnogi otpisali još na početku serije. Sećam se da me je neko pitao kakva su moja očekivanja pred taj duel. Da li ćemo pokušati da dobijemo jednu utakmicu, pa da se vratimo kući?

Pogledao sam ga potpuno ozbiljno i rekao: 'Želimo da pobedimo u obe utakmice.' Ako u bilo koji meč uđeš sa razmišljanjem da je dovoljno da podelite pobede, na kraju možeš da izgubiš obe utakmice. Moraš da izađeš na teren sa stavom: 'Želim obe pobede. Hoću da dobijemo obe utakmice.' Ako na kraju jednu izgubiš, šta da se radi. Ali iznenadili biste se koliko takav način razmišljanja može da utiče na ekipu. Ako sebi kažeš: 'Želim obe pobede i doći ću do njih', onda zaista možeš da ih ostvariš. I mi smo uspeli. Ljudi su govorili: 'Ovo je neverovatno.' A ja sam samo pomislio da mnogi imaju potpuno pogrešan pristup takvim utakmicama.

Kada gostuješ tako iskusnoj ekipi, moraš da imaš potpuno drugačiji mentalitet. Ne možeš da razmišljaš: 'Hajde da vidimo šta ćemo uraditi.' Ne, moraš da izađeš na teren sa stavom: 'Idemo da im uzmemo obe utakmice, da ih pobedimo i vratimo se kući sa dve pobede.' Upravo tako smo razmišljali. Morali smo da budemo gladni pobeda i svesni koliko su nam te utakmice važne."

Misterija poraza u trećem meču

Iako su crno-beli u Beogradu nastupili oslabljeni zbog suspenzija i povreda, Panter odbija da poraz u trećoj utakmici pripiše nedostatku iskustva, ističući da je ekipa posedovala posebnu energiju.

"Ne prihvatam to objašnjenje da je presudilo iskustvo. Iskreno, ne znam zašto smo izgubili. Znam samo da Matijas nije igrao. Sećam se da je Dante bio povređen, ali ne mogu da se setim da li je igrao u trećoj utakmici. Definitivno nije bio na sto odsto. Ali, da se vratim na tvoje pitanje - kako smo uspeli da izgubimo utakmicu u kojoj smo imali toliku prednost? Zaista ne znam. S vremena na vreme razmišljam o tome. Pomislim kako bi moja karijera možda izgledala da su se stvari drugačije odvijale.

Bili smo na potpuno drugom nivou. Nije se radilo samo o nadi ili samopouzdanju, već o našem načinu razmišljanja. Imali smo osećaj da možemo da pobedimo bilo koga ko nam se nađe na putu. Zaista smo uživali. Imali smo nešto posebno", zaključio je Kevin Panter.

Kurir Sport / Euro Insiders / Mondo

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