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Košarkaši Bešiktaša upisali su veliki trijumf u 12. kolu Evrolige savladavši na domaćem parketu ekipu Real Madrida rezultatom 83:79. Posle utakmice, svoje prve utiske izneo je strateg turskog kluba i selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević.

On je nakon pobede nad španskim velikanom poručio da je njegov tim upravo odigrao najkvalitetniji duel otkako sedi na klupi istanbulskog tima:

"Osećam se sjajno naravno. Pustite me da krenem sa ovim. U moje tri godine u Bešiktašu ovo je najzreliji, najkvalitetniji meč protiv najvećeg rivala. Najbolja košarkaška utakmica u mom košarkaškom životu ovde u Bešiktašu. Igrači su igrali fantastično od prve do poslednje sekunde. Imali ste nekoliko napada gde su naši košarkaši napravili dodatni napor da urade nešto nemoguće, samo radi jedne dobre odbrane. Čestitam im na tom pristupu."

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Celal Gunes / AFP / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Posebna poruka za navijače pred fudbalski derbi

Srpski stručnjak se zatim osvrnuo na ambijent u dvorani, uputivši pohvale pristalicama crno-belih uz podsećanje na značaj ovog datuma za celokupno sportsko društvo:

"Želim da se zahvalim svima u hali. Naši navijači su napravili opet sjajnu atmosferu. Opet smo poslali neverovatnu sliku iz 'Abdi Ipekči' arene. Čak nijedan upaljač nije upao na teren. Hajde da završim sa ovim. Znam da naš fudbalski tim ima jako bitan meč sa Galatasarajem. Znam da svi naši navijači žive za taj derbi sa Galatasarajem i želimo im naravno sreću u tom meču. Ali želim da vam kažem jedno. Svi u Bešiktašu moraju da zapamte jednu stvar. 18. novembra 2026. Bešiktaš je pobedio Real Madrid."

Odbrana kao ključ i osvrt na kritike

Nije krio zadovoljstvo Alimpijević defanzivnim izdanjem svojih izabranika protiv najefikasnijeg tima takmičenja, posebno istakavši doprinos Dehuana:

"Kao što sam rekao ranije igrači su odigrali sjajno, pre svega defanzivno. Morate da znate da je Real Madrid najbolji napad Evrolige. Mnogo je tu dobrih stvari. Napravili smo sjajan posao, bili smo tvrdi u odbrani. Što se Dehuana tiče, zbog ovoga smo ga doveli ovde. On je sjajan defanzivac i ofanzivac, on ima telo i veličinu za Evroligu."

Za sam kraj obraćanja, trener Bešiktaša je žestoko odbrusio novinarima zbog jedne stvari:

"Kritikuju nas i kritikovaće nas, ali mene nije briga za to. Znam šta radim za ovaj klub i znam šta sam uradio do sada. Defanzivno znamo da se u košarci napad vrlo mnogo promenio. Imate Real koji prima 90 i više poena na svakom meču. Pitajte Pedra Martineza za njegovu odbranu, ali to je Real Madrid i njih ne smete da pitate te stvari. Ali možete da pitate Bešiktaš. Imaćemo mi uspone i padove, ali igraćemo dobru odbranu."

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