Slušaj vest

U 12. kolu Evrolige Bešiktaš je kao domaćin pobedio Real Madrid, a rezultat na kraju utakmice je bio 83:79.

Pedro Martinez je pohvalio turski tim koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević.

"Čestitam Bešiktašu. Odigrali su veoma dobro, sa mnogo energije i sjajnom odbranom. Mi u napadu nismo uspevali da pronađemo prostor koji smo želeli, jer nismo igrali dobro. Mada, možda nismo igrali dobro upravo zato što je rival bio toliko dobar", rekao je Martinez posle utakmice.

1/5 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Celal Gunes / AFP / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

"Održali nam lekciju"

Nastavio je sa pohvalama na račun Bešiktaša.

"Održali su nam lekciju o tome kako treba igrati sa mnogo energije i čvrstine u odbrani. Nemam mnogo šta da dodam. Moramo da napredujemo jer, ako želimo da budemo konkurentni, moramo da igramo mnogo bolje", poručio je Martinez.

Bonus video: