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Košarkaš Olimpijakosa Tajler Dorsi neće biti u sastavu za sutrašnji evroligaški okršaj protiv Real Madrida, potvrdio je šef stručnog štaba atinskog tima Jorgos Barcokas koji se pošteno iznervirao zbog pitanja jednog novinara o ovom košarkašu.

Nakon što mu je istekla suspenzija, u javnosti se pokrenulo pitanje njegovog povratka na parket – najpre uoči meča sa Arisom, a zatim i pred duel na Kipru protiv Makabija, za koji ga trener takođe nije uvrstio u ekipu. Iako su mnogi očekivali da će se upravo protiv Madriđana vratiti u tim, vidno iznervirani Barcokas poručio je da do toga još uvek neće doći.

"Ovo je četvrto pitanje koje mi postavljaš u vezi sa Dorsijem. Počinje da liči na seriju. U doba društvenih mreža, kada svako objavi neku priču, a svi sajtovi je stave u prvi plan - to šta je igrač mislio, ili šta je njegov otac mislio - ne bi smelo da utiče na tim", istakao je Barcokas.

1/9 Vidi galeriju Jorgos Barcokas Foto: Starsport, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Strateg crveno-belih iz Pireja potom je objasnio kakva je trenutna situacija i koji uslov Dorsi mora da ispuni kako bi ponovo zaigrao za ekipu.

"Dorsi je veoma dobar igrač, rekao sam to 100 puta, koji treba da dođe i trenira ovde kako treba i ponovo postane član tima. Dok god ovo nedostaje, on ne može postati član tima, želim da budem jasan", zaključio je Barcokas.

1/5 Vidi galeriju Tajler Dorsi Foto: Stefanos Kyriazis/Ipa Sport / Ip / Zuma Press / Profimedia, Starsport

Olimpijakos u ovaj derbi ulazi u dobrom ritmu posle trijumfa nad Makabijem, dok Real Madrid u Atinu dolazi nakon poraza od Bešiktaša u Istanbulu.

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