Slušaj vest

Meč 13. kola Evrolige na programu je u petak od 20.45 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.

Đoan Penjaroja je pomenuo zdravstvene probleme u ekipi.

"Teško je govoriti o izveštaju o povredama. Sutra ćemo odlučiti. Imamo više igrača sa problemima i danas je prerano za odluku. Kevarijus je danas trenirao sa nama i dobro se oseća. Vilisu će verovatno biti potrebno još vremena. Ne znam da li će moći da igra pre reprezentativne pauze ili posle nje. Sutra ćemo morati da odlučimo i o još nekim igračima", rekao je Penjaroja.

Bešiktaš, kao i Partizan, ima učinak od po šest pobeda i poraza, a u prošlom kolu je pobedio Real Madrid u Istanbulu.

"Teška utakmica. Bešiktaš igra veoma dobro, posebno u gostima. Imaju četiri pobede na gostovanjima u ovoj Evroligi. Juče su i kod kuće odigrali veoma dobru utakmicu protiv Real Madrida. Igrali su zaista odlično i pobedili. Dobar tim, dobar trener, važni igrači sa mnogo iskustva u Evroligi. Mislim da su čvrsta ekipa u različitim situacijama. Opasan su tim".

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Partizan spreman

Istakao je Španac da je njegov tim spreman za utakmicu.

"Nije lako pripremati utakmice tokom duplog kola. Sutra igramo ovde, u našoj dvorani, ali mislim da smo spremni da se takmičimo. Mislim da smo dobro pripremili utakmicu. Moramo da odigramo dobar meč ako želimo da pobedimo".

Veruje da će ekipa imati veliku podršku navijača.

"Očekujem da sutra dvorana bude puna i da atmosfera bude veoma dobra. Biće nam potrebni naši navijači. Biće nam potrebna posebna, dodatna energija da bismo se suprotstavili Bešiktašu".

Partizan je u prijateljskoj utakmici u pripremnom delu sezone pobedio Bešiktaš.

"Ovo je druga utakmica. Nije važno da li ste prethodnu dobili ili izgubili, da li ste igrali dobru ili lošu odbranu, loš napad. Protiv Valensije su stvari bile jasne. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Tačno je i da su oni igrali dobru odbranu. U pojedinim trenucima imali smo problema sa deljenjem lopte, ali naš najveći napadački problem bila je realizacija šuteva za tri poena i polaganja", poručio je Đoan Penjaroja.

Bonus video: