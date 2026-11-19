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Nakon poraza od Milana, Crvena zvezda nastavlja seriju gostovanja u Evroligi, a u 13. kolu će igrati daleko od kuće četvrti put zaredom.

Protivnik je Barselona, a utakmica će početi u petak u 20.30 časova.

"Biće to veoma zahtevna utakmica, kako u energetskom smislu, tako i po pitanju intenziteta. Oni su ekipa koja igra u veoma brzom ritmu. Izuzetno su opasni u prvih osam sekundi napada, a čak 50 odsto njihovih poseda odvija se na taj način. Prednost stvaraju već na samom početku napada. Zato moramo da budemo strpljivi i u odbrani i u napadu, ali će naša odbrana u početnoj fazi njihovih napada biti jedan od ključnih faktora", rekao je Ibon Navaro za "Meridian sport".

Kada je zdravstvena situacija u pitanju vesti su pomešane.

"Nadamo se da će Batler biti spreman za sutra. Danas je trenirao. Takođe, Kris Džons je imao manji problem tokom treninga, ali se nadamo da će i on biti spreman. Kramed je trenirao bez maske jer mu je veoma neprijatno da je nosi. Videćemo sutra kakva će biti situacija".

"Njegov povratak očekujemo što je pre moguće. Potreban nam je".

1/5 Vidi galeriju Ibon Navaro na večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ključ poraza i pobeda?

Ističe Španac da je početak utakmica bio ključan u prethodnom periodu.

"Statistički gledano, svaki put kada je protivnik postigao više od 26 poena u prvoj četvrtini, izgubili smo utakmicu. Jedini put kada smo uspeli da pobedimo bio je protiv Igokee. Naravno, statistika postoji i zato da bi se neke stvari promenile, odnosno da bi se takvi nizovi prekinuli, ali očigledno je koliko je to važno. Znamo da, kada ne otvorimo utakmicu na pravi način, dolazimo u problem. Svi protivnici su napredovali, baš kao i mi, a u prvoj četvrtini ekipe imaju više energije jer su sveže. Zato je veoma važno kako pristupamo prvoj četvrtini, jer to u velikoj meri utiče na ono što će se dešavati u nastavku utakmice".

Seća se Navaro brojnih trenutaka iz Barselone.

"Imamo mnogo uspomena, bilo je dobrih i loših utakmica. Znamo koliko je teško igrati ovde, u Blaugrani, ali znamo i šta moramo da uradimo kako bismo imali šansu za pobedu. To je najvažnije – da budemo konkurentni i da dođemo u situaciju da se do samog kraja borimo za pobedu".

Poručio je španski stručnjak da je ekipa još uvek u procesu prilagođavanja na njegov sistem.

"Mi smo i dalje ekipa koja se nalazi u procesu razvoja. Od pojedinih igrača tražimo da rade stvari koje im nisu prirodne. Kada ne trenirate redovno, navike koje pokušavate da izgradite počinju da nestaju. Zato moramo da ih održavamo koliko god možemo, kroz video-analize, razgovore i druge načine rada. Ipak, najbolji način da se te navike usvoje i da postanu temelj naše igre jeste trening. Mi praktično nismo imali pravi trening u poslednjih 15 dana. Zato su fokus i koncentracija izuzetno važni, sve dok određene stvari, naročito u odbrani, ne postanu automatizmi. Kada još nemate izgrađene te automatizme, koncentracija je presudna. A upravo nam je to nedostajalo na prethodnoj utakmici. Pokušaćemo da sutra budemo mnogo bolji u tom segmentu".

Ocenio je dosadašnji rezultat, kao i razvoj crveno-belih.

"Kao što sam već rekao, nalazimo se u procesu. Posle dva meseca imamo uspone i padove. Ako pogledate rezultate i stanje na tabeli, naš učinak u pobedama i porazima nije loš. Mogao je da bude bolji, ali je mogao da bude i mnogo gori. Međutim, ne treba previše da se opterećujemo time. Znamo da će tokom ovog procesa biti uspona i padova, boljih i lošijih dana. Moramo da budemo strpljivi i da verujemo u proces. Kao što sam rekao, potreban nam je trening kako bi stvari koje su pojedinim igračima trenutno neprirodne postale njihove navike, nešto što rade automatski. Ali za to moramo da treniramo. A kada nemamo mogućnost da treniramo, onda moramo da budemo maksimalno koncentrisani. Kada nemamo ni jedno ni drugo, događaju se utakmice poput one u Milanu. Moramo da budemo svesni da će se takve stvari povremeno dešavati, da ostanemo mirni i nastavimo da radimo", zaključio je Ibon Navaro.

Kurir sport/Meridian sport

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