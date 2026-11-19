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Vezenkov je odigrao utakmicu za pamćenje, a posebno će se pamtiti njegova trojka sa gotovo polovine terena, uz samu aut-liniju, kojom je u poslednjim trenucima regularnog dela izborio produžetak.

1/9 Vidi galeriju Saša Vezenkov u dresu Olimpijakosa Foto: Stefanos Kyriazis / AFP / Profimedia, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia, EPA/Filip Singer

Olimpijakos je potom stigao do trijumfa, a Bugarin je sa indeksom korisnosti 41 zasluženo poneo priznanje za MVP-ja kola.

Postigao je 37 poena, što mu je najbolji učinak u ovoj sezoni Evrolige i drugi najefikasniji nastup u karijeri u tom takmičenju. Iz igre je šutirao 6/9 za dva i 6/10 za tri poena, dok je sa linije slobodnih bacanja bio precizan sedam puta iz osam pokušaja. Upisao je i devet skokova, tri asistencije, jednu ukradenu loptu i iznudio pet faulova.

Vezenkov je tako stigao do 19. priznanja za MVP-ja kola u karijeri i izjednačio se sa Šejnom Larkinom na prvom mestu večne liste Evrolige.

Iza njega se našao Johanes Timan iz Bajerna, koji je u porazu od Žalgirisa posle produžetka (114:117) ostvario indeks korisnosti 34. Postigao je rekord karijere od 33 poena, uz tri skoka, dve asistencije, jednu blokadu i osam iznuđenih faulova.

Treći je bio Nadir Hifi iz Pariza sa indeksom 29. On je postigao 25 poena, uz tri skoka, osam asistencija i tri ukradene lopte, a pogodio je i odlučujuće poene za pobedu svog tima protiv Barselone (89:86).