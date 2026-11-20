Slušaj vest

Crno-beli u petak, 20. novembra, od 20.45 časova dočekuju ekipu Bešiktaša u utakmici 13. kola elitnog evropskog takmičenja.

Izabranici Đoana Penjaroje ovog puta neće igrati u Beogradskoj areni, već će se vratiti u halu „Aleksandar Nikolić“, popularni Pionir, u kojoj su ispisane brojne stranice klupske istorije. Razlog za promenu domaćinstva je koncert koji je u Areni zakazan dan ranije.

Partizan u ovaj duel ulazi posle poraza od Valensije (64:76), pa će pred svojim navijačima pokušati da se vrati na pobednički kolosek.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Valensija, Evroliga 17.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Međutim, zadatak neće biti nimalo lak, pošto u Beograd stiže veoma raspoloženi Bešiktaš, koji sa klupe predvodi srpski stručnjak Dušan Alimpijević.

Turski tim je u prethodnim utakmicama savladao Asvel i Real Madrid, pa u Beograd dolazi sa velikim samopouzdanjem. Dodatnu draž susretu daje činjenica da su se dva tima izjednačila po broju pobeda, zbog čega bi trijumf mogao da bude veoma važan u borbi za što bolju poziciju na tabeli.

KADA I GDE GLEDATI PARTIZAN – BEŠIKTAŠ

Utakmica 13. kola Evrolige između Partizana i Bešiktaša igra se u petak, 20. novembra, sa početkom u 20.45 časova, u hali „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena 2 Premium, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.

Važno je napomenuti da je, prema ranijem saopštenju kluba, utakmica u „Pioniru“ otvorena samo za vlasnike sezonskih ulaznica.

Crno-beli će tako pred dobro poznatom publikom pokušati da upišu važnu pobedu i poprave utisak posle neuspeha protiv Valensije.