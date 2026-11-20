Košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni u utakmici 13. kola Evrolige.
EVROLIGA
ZVEZDA NA PAKLENOM ISPITU U BLAUGRANI: Evo gde možete pratiti prenos meča Barselona - Crvena zvezda
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Zvezda je doživela dva uzastopna poraza u Evroligi na gostovanjima Realu i Armaniju i sada ima skor 7-5.
Foto galerija iz Milana Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
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Barselona je nakon fantastične serije neočekivano poražena od Pariza na svom terenu i trenutno ima osam pobeda i četiri poraza.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča i sva najzamljivija dešavanja na našem sajtu.
Utakmica se igra u legendarnoj "Blaugrani" sa početkom u 20.30 časova.
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