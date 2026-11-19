"Igramo protiv Partizana, koji je poznat po tome što ima veliku prednost domaćeg terena i izuzetno tešku atmosferu za gostujuće ekipe. Verujem da će nam najveći izazov biti da se prilagodimo tom okruženju i atmosferi, pokušamo da odigramo dobru utakmicu i pronađemo najbolja rešenja protiv njihove agresivne i čvrste odbrane", poručio je trener Bešiktaša.