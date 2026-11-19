Košarkaši Partizana dočekuju Bešiktaš u utakmici 13. kola Evrolige.
EVROLIGA
ALIMPIJEVIĆ SVESTAN ŠTA GA OČEKUJE U PIONIRU: Selektor Srbije zna šta njegov tim mora da uradi...
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Dušan Alimpijević trener turskog tima svestan je koliko težak zadatak očekuje njegovu ekipu, posebno zbog atmosfere koju prave navijači crno-belih i agresivne odbrane domaćina.
Dušan Alimpijević Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Celal Gunes / AFP / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
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"Igramo protiv Partizana, koji je poznat po tome što ima veliku prednost domaćeg terena i izuzetno tešku atmosferu za gostujuće ekipe. Verujem da će nam najveći izazov biti da se prilagodimo tom okruženju i atmosferi, pokušamo da odigramo dobru utakmicu i pronađemo najbolja rešenja protiv njihove agresivne i čvrste odbrane", poručio je trener Bešiktaša.
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