TRENER BARSELONE OTKRIO VAŽNU VEST PRED ZVEZDU: Fantastičan igrač,gladan dokazivanja, ali još nisam doneo odluku...
Trener Barselone Aleksander Sekulić je pred ovaj meč govorio je o novom pojačanju Kilijanu Hejsu, koji je prvi put trenirao sa ekipom uoči duela sa Crvenom zvezdom u Evroligi.
Sekulić očekuje da će imati veliku motivaciju da se dokaže na evropskoj sceni, ali još nije poznato da li će biti u sastavu za susret sa crveno-belima, pošto će konačnu odluku o tome doneti u petak.
"Hejs je svestran igrač koji može da igra sa svim plejmejkerima. Može da postiže poene, asistira i dobro čita igru. Veoma je dobro rešenje za nas. Nadam se da je u dobroj formi i da će moći da nam pomogne svojim talentom, kao i da je gladan dokazivanja na ovoj velikoj sceni, u Barseloni i protiv najboljih evropskih ekipa", rekao je slovenački stručnjak.
Utakmica Barselona - Crvena zvezda na programu je u petak od 20.30 časova.