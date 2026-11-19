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Trener Barselone Aleksander Sekulić je pred ovaj meč govorio je o novom pojačanju Kilijanu Hejsu, koji je prvi put trenirao sa ekipom uoči duela sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Milana Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Sekulić očekuje da će imati veliku motivaciju da se dokaže na evropskoj sceni, ali još nije poznato da li će biti u sastavu za susret sa crveno-belima, pošto će konačnu odluku o tome doneti u petak.

"Hejs je svestran igrač koji može da igra sa svim plejmejkerima. Može da postiže poene, asistira i dobro čita igru. Veoma je dobro rešenje za nas. Nadam se da je u dobroj formi i da će moći da nam pomogne svojim talentom, kao i da je gladan dokazivanja na ovoj velikoj sceni, u Barseloni i protiv najboljih evropskih ekipa", rekao je slovenački stručnjak.

Utakmica Barselona - Crvena zvezda na programu je u petak od 20.30 časova.