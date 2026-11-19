Slušaj vest

Partizan je održao je redovnu sednicu UO tokom koje su donošeni i saopštene određene odluke koje se tisu samog funkcionisanja kluba.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Valensija, Evroliga 17.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Svakako da je najvažnija angažovanje Sanija Bećirovića. UO je doneo jednoglasnu odluku da pojača menadžment kluba, te je dosadašnjeg direktora kluba Duleta Karavesovića ostavio u sistemu kluba, tačnije kao direktora razvoja, dok će na mesto direktora angažovati nekadašnjeg slovenačkog reprezentativca.

Bećirović se poslednjih godina etablirao kao izuzetno uspešan u obavljanju pozicije sportskog direktora. Bivši bek Panatianikosa bio je tvorac tima koji je sa Erginom Atamanom stigao do titule prvaka Evrope.

Slovenac je poslednji angažman imao u Zenitu iz Sankt Petersburga. Bećirović je u ruski tim došao u leto prošle godine, potpisavši trogodišnji angažman, ali je nedavno došlo do prekida saradnje između Slovenca i ruskog kluba.

Povodom toga klub se oglasio saopštenjem:

Na sednici je usvojen je finansijski izveštaj za sezonu 2025/26 uz konstataciju da je Klub sezonu završio finansijski pozitivno. Sve obaveze su regulisane, uz plaćenih 5.173.432 evra prema Republici Srbiji kroz poreze, doprinose i PDV.

"Klub je ispunio sve zahteve koje je pred njega postavila Evroliga u procesu dobijanja statusa franšize, uključujući i dostavljanje ispravnih finansijskih garancija za plaćanje traženog iznosa. Garancije je dostavila kompanija koja posluje na 12 tržišta u formi koju je propisala sama Evroliga.

Upravni odbor KK Partizan Mozzart Bet ističe povodom određenih medijskih natpisa da Klub iz sopstvenih prihoda raspolaže sa 20 miliona evra, bez učešća Republike Srbije i državnih preduzeća u budžetu. U skladu sa tim, KK Partizan je u potpunosti sposoban da odgovori izazovima Evrolige na takmičarskom i poslovnom planu u svakom trenutku

Takođe, klub ističe da su do sada preuzete obaveze od strane države bile izmirene i veruje da će tako biti i u budućnosti. Kao klub koji se sa pravom smatra sportskim kolektivom od nacionalnog značaja, KK Partizan sa nestrpljenjem očekuje formiranje nove Vlade Republike Srbije i razgovore na temu buduće saradnje. Kao Klub koji redovno izmiruje svoje finansijske obaveze prema državi, doprinosi promociji Beograda i Srbije i indirektno doprinosi ekonomiji kroz povećanje prometa ugostiteljskih objekata, hotela, privlačenje turista i kao povod za ogroman broj putovanja u zemlji i širom Evrope, uvereni smo u isplativost nekih budućih ulaganja Republike Srbije u KK Partizan.

Članovi UO su diskutovali na temu dugoročnog zakupa i izgradnje trening centra sa pratećim kancelarijama, nakon čega je usvojen plan aktivnosti za naredni period.

Usvojen je izveštaj o radu sportskog sektora, uz podršku timu i stručnom štabu u nastavku sezone, počev od utakmice protiv Bešiktaša.

Upravni odbor KK Partizan je doneo jednoglasnu odluku da pojača menadžment kluba tako što će dosadašnji direktor kluba Dule Karavesović ostati deo sistema na poziciji direktora razvoja, dok će na poziciji direktora angažovati proslavljenog košarkaša i uglednog sportskog radnika, Sanija Bećirovića.

Dule Karavesović je deo kluba gotovo 10 godina i Klub mu se ovim putem zahvaljuje na izuzetnom doprinosu koji je dao na poziciji direktora, uz uverenje da će nastaviti jednako uspešno da radi na razvoju poslovanja KK Partizana stoji u saopštenju Partizana.