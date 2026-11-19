Najefikasniji u timu iz Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 18 poena. Srpski košarkaš Nemanja Dangubić postigao je osam poena i imao je dva skoka za 15 minuta u igri u ekipi Dubaija, dok je njegov sunarodnik Filip Petrušev zabeležio šest poena i jednu uhvaćenu loptu za nešto više od 13 minuta na terenu.