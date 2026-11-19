Košarkaši Dubaija pobedili su u Limasolu kao gosti ekipu Makabija iz Tel Aviva rezultatom 80:74 u utakmici 13. kola Evrolige.
Evroliga
SRBI ZABLISTALI U POBEDI DUBAIJA: Makabi pao u Limasolu, Dangubić i Petrušev dali doprinos
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Najefikasniji u timu iz Dubaija bio je Dvejn Bejkon sa 18 poena. Srpski košarkaš Nemanja Dangubić postigao je osam poena i imao je dva skoka za 15 minuta u igri u ekipi Dubaija, dok je njegov sunarodnik Filip Petrušev zabeležio šest poena i jednu uhvaćenu loptu za nešto više od 13 minuta na terenu.
U redovima Makabija najbolji je bio Jam Madar sa 17 poena, dok je Kamar Boldvin dodao 12.
Košarkaši Dubaija se trenutno nalaze na trećem mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i četiri poraza, dok je Makabi na 18. poziciji ima skorom 3/10.
Dubai će u narednom, 14. kolu dočekati Partizan, dok će Makabi gostovati Bajernu.
(Tanjug)
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