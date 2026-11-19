Košarkaši Panatinaikosa savladali su Žalgiris u Kaunasu rezultatom 72:87 u utakmici 13. kola Evrolige.
EVROLIGA
OBRADOVIĆ SE VRATIO NA POBEDNIČKI KOLOSEK: Panatinaikos razbio Žalgiris u Kaunasu!
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Panatinaikos je prekinuo lošu seriju od dva uzastopna poraza u Evroligi i upisao i deveti trijumf u Evroligi.
Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Žalgiris je upisao i peti poraz.
Najefikasniji u timu Željka Obradovića bio je Kendrik Nan sa 21 poenom, dok je Najdžel Hejs-Dejvis ubacio 20 i uhvatio šest skokova.
Na drugoj strani, bolji od ostalih je bio Tubelis sa 17 koševa.
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