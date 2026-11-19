Košarkaši Bajerna iz Minhena pobedili su na svom terenu ekipu Baskonije sa 100:81 (29:24, 26:17, 21:24, 24:16), u utakmici 13. kola Evrolige.
Evroliga
BAJERN RAZNEO BASKONIJU: Stotka u Minhenu, Kamenjaš nemoćan da spreči debakl
Slušaj vest
Bajern je upisao četvrtu pobedu u Evroligi i trenutno je 17. na tabeli, dok je Baskonija poslednja sa skorom 1/12.
Nemački tim je do pobede vodio Dvejn Vašington sa 23 poena, Johanes Timan je dodao 15, dok je Maržon Bošam ubacio poen manje.
U redovima Baskonije najbolji je bio Kenan Kamenjaš sa 16 poena i 13 skokova.
Košarkaši Bajerna će u narednom kolu Evrolige dočekati Makabi iz Tel Aviva, dok će Baskonija ugostiti Efes.
(Beta)
Reaguj
Komentariši