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.Najefikasniji u timu iz Milana bio je Mozes Rajt sa 22 poena i 11 skokova, dok je Leandro Bolmaro dodao 19 poena.

1/10 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Srpski košarkaš Marko Gudurić proveo je na terenu nešto više od 32 minuta, a za to vreme zabeležio je 16 poena, četiri asistencije i jedan skok.

U ekipi Fenerbahčea najbolji je bio Tejlen Horton Taker sa 17 poena, dok je Vejd Boldvin dodao 13.

Klub iz Istanbula se nalazi na šestom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i pet poraza, dok je Olimpija na 18. poziciji sa skorom 3/10.

Fenerbahče će u narednom, 14. kolu gostovati Barseloni, dok će Olimpija igrati protiv Asvela.