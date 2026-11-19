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Najefikasniji u ekipi Pariza bio je Nadir Hifi sa 18 poena, dok je Džared Roden dodao 16.

U timu iz Tel Aviva najbolji je bio Antonio Blekni sa 28 poena, dok je Elajdža Brajant ubacio 16. Srpski košarkaš Vasilije Micić proveo je na terenu nešto više od 23 minuta, a za to vreme zabeležio je šest poena, šest asistencija i pet skokova.

Hapoel je deseti na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i šest poraza, dok je Pariz na 11. poziciji sa istim skorom.

Pariz će u narednom, 14. kolu gostovati ekipi Bešiktaša, dok će Hapoel igrati u Pireju protiv Olimpijakosa.

Košarkaši Valensije savladali su na svom terenu Virtus sa 92:87. Najbolji u pobedničkom timu bio je Nil Sako sa 20 poena i 11 skokova. Ti Džej Šorts je postigao 20 poena, dok je Kameron Tejlor dodao 15.

Kod gostiju, najbolji je bio Rašid Belo sa 15 poena, dok je Markus Kar ubacio 13.

Valensija se nalazi na prvom mestu na tabeli Evrolige sa 10 pobeda i tri poraza, dok je Virtus na 15. poziciji sa skorom 5/8.

Košarkaši Valensije će u 14. kolu dočekati Panatinaikos, dok će Virtus gostovati Crvenoj zvezdi.

(Tanjug)