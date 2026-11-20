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Imenovanje Sanija Bećirovića za novog direktora KK Partizan na jučerašnjoj sednici Upravnog odbora izazvalo je brojne reakcije, a među onima koji su se javno oglasili našao se i proslavljeni srpski vaterpolista Danilo Ikodinović.

Dok dolazak nekadašnjeg slovenačkog reprezentativca predstavlja veliko iznenađenje za nastavak sezone u taboru crno-belih, Ikodinović je putem društvene mreže „Iks“ izneo stav da je klub imao bolja rešenja i da je ovu funkciju pre svih zaslužio legendarni košarkaš Partizana Miroslav Mića Berić. Njegove reči brzo su pokrenule polemiku među navijačima.

„KK Partizan uzima za direktora Sanija Bećirovića. Koje tačno reference ima gospodin? Siguran sam da ima puno naših ljudi koji su zasluživali mesto direktora u KK Partizan! Prvi mi pada na pamet Mića Berić, čoveka koji se ne zna da li je veći Grobar ili bolje poznaje košarku!“, napisao je Danilo Ikodinović.

U nastavku obraćanja, u odvojenoj objavi, Ikodinović je poručio da je nakon promene vlasti u Srbiji neophodan korenit zaokret i potpuni reset u domaćem sportu.

„Sport kao i sve ostale sektore treba očistiti od mulja i kamenja! Saveze, klubove, Ministarstvo... Krenuti od nule, sa našom decom i ljudima, pa ćemo za desetak godina već videti prve rezultate. Ovo što se radi sada je katastrofa. Poturaju nam preskupe igračke za malo zabave!“, dodao je bivši vaterpolo reprezentativac.

Bogata igračka biografija Sanija Bećirovića

Novi direktor crno-belih, Sani Bećirović (45), rođen je u Mariboru i iza sebe ima dugu i zapaženu karijeru na poziciji kombo beka, pokrivajući uloge plejmejkera i beka. Košarkaški put započeo je u rodnoj Sloveniji nastupajući za Bistricu, Maribor, Laško i Union Olimpiju. Nakon jedne sezone provedene u Virtusu, vratio se u Krku, a potom se ponovo otisnuo u Italiju gde je nosio dresove Varezea i Fortituda iz Bolonje.

Kruna klupske karijere usledila je nakon poziva Željka Obradovića i prelaska u Panatinaikos, sa kojim je tokom dve sezone stigao do titule šampiona Evrolige, savladavši CSKA iz Moskve u finalu 2007. godine. Posle epizode u Atini igrao je za Virtus Romu, kratko se vratio u Union Olimpiju, a bogatu karijeru gradio je i u klubovima kao što su Armani, Turk Telekom, CSKA Moskva, Trevizo, Bandar Imam, Dinamo Sasari, Mahan Isfahan, ponovo Krka, Forli, dok je igračku karijeru završio u Pjaćentini.

Pored klupskih uspeha, Bećirović je 2003. godine izabran na NBA draftu kao 46. pik od strane Denvera, ali nikada nije zaigrao u najjačoj ligi sveta. Branio je boje seniorske reprezentacije Slovenije, dok je najveći reprezentativni uspeh ostvario u mlađim kategorijama – sa selekcijom do 20 godina osvojio je Evropsko prvenstvo, ponevši pritom priznanja za najkorisnijeg igrača (MVP) i najboljeg asistenta turnira.

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