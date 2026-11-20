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Tajson Karter je ove sezone jedan od najboljih igrača crveno-belih.

Bek u proseku igra oko 19 minuta u Evroligi i za to vreme ima 10,4 poena, 2,2 skoka, 1,8 skokova i blizu jedne ukradene lopte po utakmici.

Pričao je o utakmici protiv Barselone koja će početi u petak u 20.30 časova.

"Očekujem tešku utakmicu. Oni su dobra ekipa, a baš kao i mi, dolaze posle poraza. Tako da, sigurno nas očekuje težak meč. Moramo da se vratimo našem prepoznatljivom načinu igre, a to je da budemo dobra odbrambena ekipa. Moramo da gradimo igru na osnovu naše odbrane, da iz dobrih defanzivnih reakcija i zaustavljanja protivnika crpimo energiju i stvaramo ritam", rekao je Karter za "Meridian sport".

Osvrnuo se na reči Ognjena Dobrića koji je posle poraza od Olimpije istakao da je potrebno da se ekipa što pre probudi.

"Apsolutno je u pravu. Doživeli smo dva uzastopna poraza, ali to je sada prošlost. Jedino na šta možemo da utičemo jeste ono što ćemo raditi u nastavku sezone".

1/11 Vidi galeriju Tajson Karter Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Oseća se sve bolje na terenu nakon što se vratio posle problema sa plućima koje je imao.

"Polako vraćam svoj ritam. Znate, bilo mi je potrebno dosta vremena. Nažalost, prošle godine dogodilo se nešto što me je poremetilo. Od tada naporno radim kako bih se vratio na nivo na kojem sam ranije bio. Osećam da sam sve bliži tome".

Ibona Navara već dugo poznaje.

"Ima veoma važnu ulogu u svemu tome, jer mi pruža veliko samopouzdanje. Ima mnogo poverenja u mene, podržava me i zbog toga mi je izuzetno važan".

Zvezda je tokom sezone pokazala da ume da se vrati posle poraza.

"Mislim da smo veoma otporna ekipa. Posebno igrači koji su bili ovde i prošle sezone razumeju da tokom godine postoje usponi i padovi. Sezona je duga i kada izgubiš utakmicu, moraš brzo da je zaboraviš i nastaviš dalje".

Ukratko je opisao dosadašnju sezonu ekipe sa Malog Kalemegdana.

"Za mene je sve pozitivno. Mislim da smo ostvarili neke veoma dobre pobede. Naravno, porazi su sastavni deo sezone. Ne možemo da pobedimo baš na svakoj utakmici. Imali smo neke velike pobede, ali i nekoliko nesrećnih poraza. Ipak, sve je to deo jedne sezone".

Moneke ima našu podršku

Čima Moneke i Džered Batler nisu bili deo ekipe u Milanu.

“Mnogo su nam nedostajali, zaista mnogo. Definitivno nam je nedostajala Čimina energija, a nedostajao nam je i Džered, kao još jedan igrač koji može da postiže veliki broj poena".

Nedavno je Navaro otkrio da Moneke prolazi kroz lične probleme.

“On je naš brat. Volimo Čimu, kao i sve ostale saigrače. Mnogo nam je stalo do njega i definitivno ima našu podršku”, zaključio je Karter.

Kurir sport/Meridian sport

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