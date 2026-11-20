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Pred meč 13. kola Evrolige između Partizana i Bešiktaša (petak, 20.45, Beogradska arena), trener gostujućeg sastava i selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Dušan Alimpijević, izneo je svoja očekivanja u intervjuu za Mozzart Sport.

Govoreći o crno-belima i njihovom nedavnom porazu od Valensije, strateg turskog kluba naglasio je snagu sistema koji rival poseduje i specifičnost igranja pred domaćom publikom.

- Ne znam koliko je minus izgubiti od Valensije. To je zaista sjajan tim. Pokazali su da imaju jedan dosta čvrst sistem, koji očigledno može da funkcioniše i bez odličnog trenera iz prethodne godine, pa sada ponovo sa novim trenerom, potpuno promenjenim rosterom i odlascima najboljih igrača. Dakle, očigledno rade pametan posao. Partizan zaista ima jak domaći teren, u smislu da navijači stvaraju dodatni pritisak protivničkim igračima, a svojima daju vetar u leđa. Vrlo je teško danas pripremiti igrače na tako nešto, naročito što ćemo igrati u Pioniru, gde su akustika i taj zvuk još jači i agresivniji.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Osvrnuo se i na učinak ekipe koju sa klupe predvodi Penjaroja u dosadašnjem delu elitnog takmičenja.

- Kao što sam već rekao u nekom od prethodnih intervjua, mislim da ovaj tim Penjaroje, u odnosu na predviđanja i očekivanja pre početka sezone, zaista ide iznad očekivanja. Partizan u ovom trenutku ima šest pobeda u Evroligi i, ako se ne varam, to je jedan od najboljih startova u istoriji Partizana. Mislim da to zaista moramo da kažemo. Naravno, i oni se, kao i svi mi, susreću sa određenim povredama, usponima i padovima. Sve je to normalno. Niko ne očekuje da bilo ko celu sezonu igra na nekom stabilnom nivou.

Istina o odlasku sa Malog Kalemegdana

Alimpijević je iskoristio priliku da razjasni okolnosti svog rastanka sa Crvenom zvezdom iz sezone 2017/18, demantujući navode koji su se pojavljivali u javnosti.

- Moram, istine radi, pošto se baš u poslednje vreme malo provlačila priča o mom statusu u Zvezdi iz tih dana, da kažem da se tu očigledno ne barata potpunim i tačnim informacijama. Dakle, ja nisam napustio Zvezdu posle dva ili tri meseca, nego sam ostao čitavu abaligašku i evroligašku sezonu. Tek u junu, kada je krenuo KLS, napustio sam Crvenu zvezdu i to je bila isključivo moja želja. Tadašnji predsednik Čović insistirao je da ostanem i da odradimo taj trogodišnji ugovor, da je vreme pred nama i da je ta sezona bila takva kakva je bila radi stabilizacije. Ja sam nekako osetio da se stvorila jedna neprirodna atmosfera oko kluba, što je bilo i normalno - poručio je Alimpijević, pa nastavio:

1/5 Vidi galeriju Nebojša Čović i Dušan Alimpijević Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

- Navijači imaju pravo na to, jer su u prethodnim godinama bili naviknuti na uspehe i drugačije rezultate. Smatrao sam da Zvezda treba da krene u nekom drugom pravcu i bez bilo kakve ljutnje ili bilo čega drugog napustio sam klub na svoju inicijativu. Zvezda je te godine nastavila takmičenje u KLS-u sa mojim stručnim štabom. Rekao sam ljudima iz stručnog štaba da apsolutno nema razloga da bilo ko odlazi i da treba da završe posao. Mislim da je bilo očigledno da će Zvezda osvojiti titulu, jer je te godine ipak bila dominantna. Mi smo dva puta pobedili Partizan u ABA ligi. Iako smo imali velike uspone i padove, čak i u KLS-u, mislim da je nekako bilo evidentno da će se Zvezda na kraju dočepati tog trofeja. Tako je stručni štab koji je radio sa mnom završio posao i tako se završila ta sezona. Samo sam hteo to da kažem, istine radi. A što se tiče mog boravka u Zvezdi, kao što sam rekao, to je davno prošlo vreme, pre osam godina, pa da se više ne vraćamo na to.

Odgovor Džonu Holandu i sećanje na 2022. godinu

Bilo je reči i o Džonu Holandu, koji se nedavno prisetio kako im je Alimpijević pred meč Evrokupa u Beogradu 2022. godine puštao pesme navijača Partizana.

– On je specifičan karakter i vrlo zanimljiv igrač, sjajan momak koji nam je te godine zaista mnogo doneo. Prošlo je već dosta vremena, pet godina. Neke slike i utakmice, naravno, blede, ali to je jedna od onih utakmica koje ostaju urezane za čitav život. Naravno, ne živi se od stare slave, to je davno prošlo vreme, ali ta utakmica i način na koji smo mi igrali zaista su ostali upamćeni. Moram da priznam da su i atmosfera koju su Partizanovi navijači napravili i aplauz na kraju utakmice nešto što je svima nama ostalo u dubokom sećanju.

Za kraj, pojasnio je pozadinu puštanja pesama na treninzima Burse pred taj čuveni duel.

– To nije bila neka preterano nova ideja. Samo smo hteli da igračima približimo tu atmosferu, iako sam im rekao da je nemoguće zaista je dočarati. Isto tako i sada govorim svojim igračima da ne mogu da ih pripremim za ono što ih čeka sada. Ali generalno smatram da i komunikacija u specifičnim uslovima treba da se vežba. A specifični su uslovi kada igrate protiv Partizana u Beogradu – završio je Alimpijević.

Kurir Sport / Mozzart Sport



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