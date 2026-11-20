PARTIZAN - BEŠIKTAŠ 0:0
Evroliga
PARTIZAN - BEŠIKTAŠ: Desetkovani crno-beli dočekuju selektora Srbije
Košarkaši Partizana od 20.45 u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuju Bešiktaš u utakmici 13. kola Evrolige.
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20:44
1. četvrtina
Startne postave:
Džons, Rivs, Frenks, Lakić, Džekiri.
Dotson, Vilbekin, Džefris, Omoruji i Gabrijel.
20:14
Partizan bez četvorice
Đoan Penjaroja na večerašnjem meču neće moći da računa na četvoricu igrača.
Od ranije povređenima Dereku Vilisu i Itanu Tompsonu, pridružili su se Lamar Stivens i Luka Vildosa.
20:10
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18:57
Sastavi
PARTIZAN - BEŠIKTAŠ
Hala: Aleksandar Nikolić
Sudije: Gitis Vilijus, Kristaps Konstantinovs, Žoze Bisang
PARTIZAN: Olmen, Džons, Frenks, Marinković, Tanasković, Rivs, Lakić, Džekiri, Silva, Pajola. Trener: Đoan Penjaroja
BEŠIKTAŠ: Dotson, Džefris, Voker, Dedžulijus, Morgan, Birsen, Vilbekin, Omoruji, Braun, Korkmaz, Gabrijel, Žižić. Trener: Dušan Alimpijević.
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