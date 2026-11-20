Velike pobede Partizana i Crvene zvezde.
EVROLIGA
TRILER POBEDE ZVEZDE I PARTIZANA POGURALE VEČITE RIVALE KA VRHU: Ovako izgleda tabela Evrolige nakon kompletiranog 13. kola
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Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su veliku pobedu u 13. kolu Evrolige, pošto su nakon prave drame i produžetka savladali Barselonu u Blaugrani rezultatom 103:100.
Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia
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Zvezda je tako zabeležila i osmu pobedu u elitnom takmičenju i na najbolji način završila seriju od četiri vezana gostovanja, sa dva trijumfa.
Partizan je takođe posle produžetaka savladao Bešiktaš 91:87 i zabeležio svoj sedni trijumf u Evroligi.
Partizan je zabeležio tri pobede na četiri vezana meča na domaćem terenu, što je odličan učinak.
Evo kako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 13.kola.
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KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball
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