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Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su veliku pobedu u 13. kolu Evrolige, pošto su nakon prave drame i produžetka savladali Barselonu u Blaugrani rezultatom 103:100.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Zvezda je tako zabeležila i osmu pobedu u elitnom takmičenju i na najbolji način završila seriju od četiri vezana gostovanja, sa dva trijumfa.

Partizan je takođe posle produžetaka savladao Bešiktaš 91:87 i zabeležio svoj sedni trijumf u Evroligi.

Partizan je zabeležio tri pobede na četiri vezana meča na domaćem terenu, što je odličan učinak.

Evo kako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 13.kola.





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1/25 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball