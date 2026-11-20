"Kad bi to bila pobeda, to bi bilo mnogo važno. Nema mnogo optimista, znate da stalno osluškujem navijače. Nisam ni ja optimista. Ne zato što smo bili poniženi protiv Reala i igrali slabo protiv Milana. Nego je jak protivnik, a treba mnogo toga da se promeni u kratkom vremenu. Od pristupa utakmici, skoka do borbenosti."

"Nije dobro pripremljena utakmica. Banki je nadigrao Navara. Zvezda je igrala pogrešno i naivno. Prilaz utakmici nije bio dobar, skok nije bio dobar. Protivnik je imao mnogo ofanzivnih skokova. Neki mi kažu, kad ne igra Moneke, nemamo skok. Ne verujem da to odlučuje. Večeras odlučuje koliko će Batler moći da pomogne, da li će moći da ubaci neke trojke. Znaju da će Karter da ubaci nešto, znaju kako Džons igra. Ako ne ubaci 3-4 trojke, Zvezda ne može da dobije. Zvezda je primila mnogo poena u poslednja dva meča, nije realno ono na startu što se pričalo da Zvezda igra dobru odbranu. Nije realno. I protiv Olimpijakosa, više su oni promašivali..."