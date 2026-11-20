PRVE REČI IBONA NAVARA POSLE VELIKOG TRIJUMFA U BLAUGRANI: Trener Zvezde otkrio šta je presudilo protiv Barselone...
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Barselonu posle produžetka na gostovanju rezultatom 103:100 u utakmici 13. kola Evrolige.
Svoje prve impresije posle velike pobede izneo je trener crveno-belih Ibon Navaro.
"Ovo nas nije ojačalo jer smo poslednje dve utakmice odigrali loše. To se dešava u ovom ludom takmičenju sa toliko puno utakmica i mnogo dobrih protivnika. Večeras smo želeli da se vratimo našem identitetu i mislim da smo uspeli. Preživeli smo neverovatno preciznu Barselonu sa linije za tri poena, ali znali smo da njima trojke ne donose pobede, već to kako šutiraju za dva. Mislim da smo to dobro iskontrolisali, pokazali smo karakter, ali to je samo jedna pobeda i to je to. Ovakvu utakmicu odlučuju detalji, izgubljena lopta, skok, pogođen šut," objasnio je Navaro.