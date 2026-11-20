Crvena zvezda će biti oslabljena u meču protiv Barselone, jer Čima Moneke nije otputovao sa ekipom zbog privatnih razloga.
barsa dočekuje zvezdu
LOŠE VESTI! Crvena zvezda oslabljena i u Barseloni!
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Košarkaši Crvene zvezde biće oslabljeni i u večerašnjem duelu 13. kola Evrolige protiv Barselone, pošto Čima Moneke neće biti u sastavu crveno-belih!
Eksplozivni krilni centar nije otputovao sa ekipom u Španiju, već je ostao u Beogradu. Kako je potvrđeno, razlog njegovog izostanka je privatne prirode.
Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
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Moneke je zbog istih razloga već propustio prethodni evroligaški meč protiv Olimpije u Milanu, pa će Zvezda i na drugom uzastopnom gostovanju biti bez jednog od svojih najvažnijih košarkaša.
Utakmica Barselone i Crvene zvezde na programu je večeras od 20.30 časova.
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