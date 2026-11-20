Van tima su i adlje Itan Tompson i Derek Vilis
Evroliga
PARTIZAN OSLABLJEN PROTIV BEŠIKTAŠA: Crno-beli ostali bez bitnog igrača! Čekaju potencijalno dobru vest
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Košarkaši Partizana u 13. kolu Evrolige u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuju Bešiktaš.
Ni ovog puta trener Đoan Penjaroja neće moći da računa na kompletan tim.
Partizan - Valensija, Evroliga 17.11.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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Kako se neko vrati u tim, tako se drugi igrač povredi ili razboli. Tako je i sada.
Prema informacijama portala Basketball sphere protiv Bešiktaša neće igrati Lamar Stivens. Krilni košarkaš Partizana ima problem sa povredom mišića lista.
Ipak, Partizan potencijalno ima i dobru vest. U tim bi mogao da se vrati Kevarijus Hejs. Iskusni centar je uspešno odradio trening, pa bi mogao da bude u sastavu.
Van tima su Itan Tompson i Derek Vilis. Vilis je blizu povratka na teren, dok Tompson mora još da odsustvuje.
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